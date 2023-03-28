ВТБ удалось сэкономить 150 миллионов на внезапно подорожавшем ПО Microsoft

Дошедший до суда спор ВТБ с его поставщиком лицензий на ПО Microsoft завершился в пользу банка. Поставщик требовал 20-процентной доплаты сверх суммы договора в силу того, что в процессе его исполнения бизнес-операции с зарубежным ПО в России стали облагаться НДС.

В доплате за ПО Microsoft — отказать

Как выяснил CNews, знаменитому в прошлом интегратору «Энвижн», недавно полностью поглощенному «Ситрониксом» (входит в АФК «Система»), не удалось убедить суд в том, что банк ВТБ крупно ему задолжал за ПО Microsoft. Данные о разбирательстве между организациями можно обнаружить в картотеке арбитражных решений.

Иск «Энвижна» к ВТБ был подан 28 октября 2022 г. Интегратор намеревался взыскать 141,4 млн руб. «основного долга» и пени в размере чуть более 7 млн руб., то есть в сумме 148,4 млн руб.

Как следует из судебных документов, интегратора и банк связывал договор от 23 декабря 2019 г., по которому «Энвижн» должен был предоставить ВТБ лицензии на ПО Microsoft на три года — 2020-2022 гг. Каждый договорной год обошелся заказчику в 767,6 млн руб.

Проблемы в отношениях партнеров возникли после того как 31 июля 2020 г. в России был принят федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» (закон 265-ФЗ). В соответствии с ним, с 1 января 2021 г. бизнес-операции с программами, не включенными в реестр отечественного ПО при Минцифры, стали облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

Фото: соцсеть Microsoft ВТБ разрешено не переплачивать Энвижну за ПО Microsoft

В понимании «Энвижна», возникшие у него в этой связи издержки должен был компенсировать ВТБ. Сумма этих издержек за второй договорной (2021 г.) год была арифметически определена на уровне 141,4 млн руб. (вышеупомянутый «основной долг» по иску).

Банк сверх договора ничего выплачивать не стал. «Энвижн» пошел в суд, но служители Фемиды встали на сторону ВТБ и в удовлетворении иска интегратору отказали.

Представители «Ситроникса» (владеет «Энвижном») заверили CNews, что организация попробует оспорить такое решение. «В рамках правового поля компания продолжит добиваться справедливого решения в суде апелляционной инстанции», — отметили они.

Аргументация суда

В суде представители «Энвижна» настаивали на том, что, согласно ст. 424 Гражданского кодекса России, исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. «Договор был заключен по итогам проведения конкурентной процедуры в соответствии с нормами 223-ФЗ, — отметили они. — Согласно информационным письмам Минфина (в частности, письмо от 29 ноября 2018 г. № 24-01-07/86352 "По вопросу изменения цены контрактов, заключенных в соответствии с 223-ФЗ, после повышения ставки налога на добавленную стоимость"), в случаях, если договором установлен запрет на изменение цены, то цена не меняется».

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Также ответчик указал, что п 2.2. его договора с «Энвижном» предусмотрено, что сумма вознаграждения, указанная в п. 2.1. договора, твердая и не подлежит изменению в течение срока действия договора. «При этом, согласно п. 2.4. договора, истец обязался не предъявлять ответчику претензий по доплате впоследствии суммы НДС со стоимости, указанной в п. 2.1 договора, в случае признания некорректной квалификации сделки относительно налоговой нормы пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ», — цитирует компанию суд.

«Суд считает необходимым отметить, что с требованием об обязании внести изменения в условия договора в части цены истец в суд не обращался, — говорится в заключении служителей Фемиды. — С учетом изложенного, требование о взыскании задолженности в размере 141,4 млн руб. удовлетворению не подлежит».

Прощание ВТБ с Microsoft

Нюансы отношений «Энвижна» и ВТБ в контексте того, что их договорные обязательства распространялись также и на 2022 г., в судебных документах не отражены.

Представители ВТБ и «Ситроникса» прокомментировать их CNews не смогли.

В то же время, известно, что на фоне ухода Microsoft из России весной 2022 г. после начала спецоперации на Украине, ВТБ от использования ПО софтверного гиганта решил отказаться.

В частности, в середине июня 2022 г. CNews писал о масштабной закупке банком российского ПО «Мой офис» на замену программам Microsoft Office. Сумма сделки составила 1,2 млрд руб. Ее условия подразумевали поставку 100 тыс. лицензионных офисных пакетов «Мой офис профессиональный».