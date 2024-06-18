Российский «убийца» Microsoft PowerPoint вышел из бета-версии и стал полноценным коммерческим продуктом

Редактор презентаций «Мой офис» выходит из беты

Как стало известно CNews, компания «Мой офис», (ООО «Новые облачные технологии») обновила одноименный пакет офисных приложений до версии 3.0.

Ряд изменений коснулся приложений из набора программ «Мой офис Стандартный 3». В частности, входящий в его состав редактор презентаций, который ранее пребывал в статусе беты, был переведен в разряд коммерческих продуктов, что свидетельствует о достижении продуктом определенного уровня зрелости.

Обновление также затронуло решение для хранения и управления файлами «Мой офис Частное Облако 3» и почтовую систему «Мой офис Почта 3». Кроме того, новые возможности получили цифровое рабочее пространство Squadus 1.5 и мобильное приложение «Мой офис Документы» для отечественной операционной системы «Аврора». Squadus теперь входит в состав пакета «Мой офис Профессиональный», дополняя настольные и веб-редакторы, почтовую систему и хранилище документов.

Новшества в редакторах документов «Мой офис»

Функциональное развитие редактора презентаций «Моего офиса» позволило перевести его из бета-версии в статус коммерческого продукта, пояснили CNews в компании. Одновременно с этим изменился подход к его разработке – продукт выпускается в строгом соответствии с практиками безопасной разработки по ГОСТу.

«Мой офис» «Мой офис» обновился до версии 3.0

Что же касается новшеств, которые можно «пощупать» собственноручно, в третьей версии «Моего офиса» появились возможности сокрытия слайдов, группировки объектов, очистки форматирования и прочие. Новые функции доступны пользователям как настольной, так и веб-версии приложения.

В редакторе презентаций появилась возможность скрыть слайд

В новой версии редактора «Мой офис Таблица» появилась возможность открывать и сохранять файлы с расширением .XLSB – документы Microsoft Excel в двоичном формате (формат подходит для документов большого размера), без необходимости преобразования документа в понятный программе формат вручную.

Открытие файлов в бинарном формате Excel

С выходом релиза 3.0 пользователям «Моего офиса» стала доступна гибкая настройка автоматического сохранения локального документа. Кроме того, переработке подвергся механизм восстановления резервных копий. Теперь можно включить и отключить сохранение резервных копий для всех файлов, открытых в редакторе. Доступный интервал – до 120 минут.

В «Моем офисе Частное Облако 3» появилась возможность редактирования в исходном документе файлов DOCX, XLSX, PPTX (текстовые, табличные документы и презентации Microsoft Office), ODT, ODS, ODP (аналогичные типы документов в открытом формате OpenDocument Format; ODF). Теперь документы сторонних форматов открываются в режиме редактирования, что позволяет сократить объем занимаемой памяти за счет отсутствия дубликатов, которые ранее создавались при конвертации файлов во внутренний формат, рассказали CNews в «Моем офисе».

Параметры автосохранения документов

Также документы теперь можно создавать сразу в формате популярных иностранных редакторов. Эта функция будет полезна при работе с контрагентами, использующими ПО различных поставщиков.

Теперь пользователь может загружать документы в «Мой офис Частное Облако» через приложение «Мой офис Документы» для мобильной «Авроры» для внесения правок в дальнейшем с любого устройства – смартфона, планшета или персонального компьютера. Наконец, в релизе 3.0 стала доступна отмена загрузки файлов, замена или сохранение двух файлов при загрузке документов с одинаковым именем. Также через приложение пользователь может создавать документы в «Моем офисе Частное Облако».

В начале апреля 2024 г. «Мой офис» обновился до версии 2.8. Инструменты, входящие в состав первого выпуска российского офисного пакета в 2024 г., обзавелись более чем 250 новыми функциями. Нативное мобильное приложение «Моего офиса» для отечественной ОС «Аврора», обновившееся до версии 1.4., получило расширенные возможности интеграции с «Мой офис Частное Облако 2».

Развитие Squadus

В релизе Squadus 1.5 обеспечена интеграция с «Моим офисом Частное Облака 3», благодаря чему пользователи получили возможность совместного редактирования документов непосредственно внутри цифрового рабочего пространства. Теперь в Squadus можно создавать документы, дополнять их коллективными усилиями, а также настраивать права доступа.

В Squadus 1.5 появилась возможность организации встреч с числом участников до 1 тыс. человек. Режим вебинара позволяет разделить участников по ролям: модератор, спикер, слушатель. Также доступен открытый микрофон, который позволяет любому слушателю стать спикером. В Squadus можно назначить событие заранее и прислать приглашение, а после вебинара – поделиться записью с коллегами.

Режим вебинара в Squadus

Squadus теперь располагает базовыми функциями защиты от утечек информации. В частности, мобильный клиент умеет блокировать сохранение скриншотов и скринкастов.

Squadus – единое цифровое пространство, которое предоставляет инструменты для совместной работы и взаимодействия команд. С помощью решения пользователи могут работать с документами в чатах, назначать аудио- и видеоконференции из календаря почты, получать от чат-бота уведомления о предстоящих встречах. Решение разрабатывается командой «Моего офиса», но в состав одногоименного набора приложений не входит.