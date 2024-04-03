Суверенные российские редакторы документов для ОС «Аврора» интегрировали с облаком «Моего офиса»

«Мой офис»: первый релиз 2024 года

Как стало известно CNews, разработчик российского офисного ПО, компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии»), выпустила версию 2.8 своего основного продукта, а также значительно обновила прочие компоненты экосистемы.

В новом релизе были доработаны редакторы документов «Мой офис Стандартный 2», решение для хранения и управления файлами «Мой офис Частное Облако 2» и почтовая система «Мой офис Почта 2». Изменения также затронули мобильное приложение «Мой офис Документы» для российской ОС «Аврора», которое было обновлено до версии 1.4.

Всего продукты экосистемы «Мой офис» получили свыше 250 новых функций.

«Мой офис» «Мой офис» получил первое масштабное обновление 2024 г.

Релиз 2.8 – первый крупный выпуск ПО «Мой офис» 2024 г. Предыдущая его версия увидела свет в начале декабря 2023 г. С ее выходом пользователи, в частности, получили доступ к функции открытия и просмотра документов с электронной подписью по ГОСТу непосредственно в частном облаке. Кроме того, разработчики «Моего офиса» подтвердили возможность ведения интенсивной работы с продуктом в частном облаке с участием 20 тыс. пользователей.

Новое в настольных редакторах «Мой офис Стандартный 2»

В релизе 2.8 настольных текстового и табличного редакторов из состава пакета «Мой офис Стандартный 2» разработчики НОТ реализовали функцию просмотра документов, защищенных от редактирования. Как пояснили CNews в компании, эта возможность пригодится при работе с файлами, содержащими электронную подпись.

Также теперь редакторы документов допускают выставку гиперссылок, ведущих на внешние документы. До релиза 2.8 в качестве целевого адреса допускалось использование лишь веб-страниц или адресов электронной почты. Как и прежде, добавление ссылок осуществляется при помощи контекстного меню.

Окно параметров функции разделения ячеек

В «Мой офис Текст» стало доступно разделение ячеек по горизонтали и по вертикали. Функция повышает удобство работы со сложными таблицами в документах, где размеры ячеек регламентированы по определенным стандартам и нормативам, поясняют в НОТ.

Сообщение об ошибке появляется, когда введенная дата не соответствует ранее установленным критериям

В «Мой офис Таблица» реализована поддержка ограничений ввода данных формата «дата». Кроме того, в табличном редакторе существенно ускорена работа с документами, которые содержат большое количество формул. Теперь такие файлы формата Microsoft Excel (расширение xlsx). с открываются в несколько раз быстрее, что достигается за счет повторного использования ранее полученных результатов расчета формул, записанных в кэш файла.

Доработки «Мой офис Частное Облако 2»

В релизе 2.8 стала доступна двухфакторная аутентификация. Инструмент может применяться как теми, кто работает в «Мой офис Частное Облако 2» на ПК, так и пользователями мобильного приложения «Мой офис Документы», входящего в состав пакета. По умолчанию данное средство безопасности выключено, но может быть активировано администратором системы, поясняют в НОТ.

Еще один инструмент обеспечения безопасности появился у администраторов с выходом «Моего офиса» версии 2.8 – автоматическое завершение пользовательских сессий по истечении заранее заданного периода бездействия.

Помимо прочего, в «Мой офис Частное Облако 2» появилась подписка на уведомления об изменении файлов, к которым у пользователя есть доступ. Подписавшись, пользователь сможет узнавать об изменении или переименовании файла, его замене, удалении или перемещении.

Активирована функция автозавершения пользовательских сессий при простое

Кроме того, добавлены расширенные возможности поиска по пользователям. Помимо параметров «фамилия» и «имя», которые были доступны и ранее, появились дополнительные – «отчество» и «должность». Их можно применять при поиске пользователей в диалогах предоставления доступа к файлам, отправке файлов и ссылок на внутренние файлы, поиске файла по автору.

Наконец, в «Мой офис Частное Облако 2» версии 2.8 реализована функция автоматической конвертации файла в редактируемый формат при загрузке. При наличии прав пользователь теперь может выбрать режим загрузки файла в облако – с конвертацией в редактируемый или в исходном формате.

Предложение конвертировать загружаемые в облако документ во внутренний формат «Моего офиса»

Редакторы «Мой офис» работают с документами в собственном внутреннем формате. В ходе процедуры импорта или экспорта редактор незаметно для пользователя преобразует документ из стороннего формата (например, docx в случае с Microsoft Word) во внутренний (xodt) или наоборот соответственно.

До релиза 2.8 файлы документов выгружались в облако без предварительной конвертации в редактируемый формат, и лишь при последующем открытии для редактирования они преобразовывались во внутренний формат, после чего сохранялись как дубль. Теперь же, как пояснил представитель НОТ в разговоре с CNews, пользователю дается возможность выбрать – сохранить документы в исходном формате – например, если в дальнейшем внесение правок не планируется, или сразу выгрузить документы в облако с конвертацией в редактируемые форматы – чтобы не плодить дубли.

Интеграция «Мой офис Документы» с облаком и новые возможности версии для «Авроры»

Мобильное приложение «Мой офис Документы» для ОС «Аврора», обновившееся до версии 1.4, также обзавелось рядом новых возможностей. В частности, программа теперь интегрируется с «Мой офис Частное Облако 2» – пользователям доступна полноценная работа с документами из облака. Таблицы и текстовые файлы с правами «Только для чтения» теперь тоже можно открывать в приложении и выполнять некоторые действия – например, копирование фрагментов документа.

Для открытия и просмотра доступны файлы форматов pdf, docx, xslx, pptx, odp, ods, odt. Чтобы внести какие-либо правки в документ, его нужно предварительно скачать из облака на мобильное устройство. Делается это при помощи кнопки «Карандаш» на верхней панели инструментов, поясняют в НОТ.

Кроме того, теперь в «Мой офис Документы» для ОС «Аврора» улучшены возможности редактирования оглавления и навигации по текстовому документу с использованием с этого элемента оформления.

Доработки затронули в том числе и редактор презентаций, входящий в состав ПО «Мой офис Документы» на ОС «Аврора». В приложении стало возможно копировать текст, картинки, фигуры и диаграммы и размещать их на разных слайдах. Также теперь доступен переход на внешние ресурсы по ссылкам непосредственно из документа.

Первый релиз нативного офисного приложения НОТ для отечественной ОС «Аврора», которое работало с документами без необходимости подключения к интернету, состоялся в конце марта 2023 г.

Календарь, правила обработки писем и пароли в «Мой офис Почта 2»

В календаре «Мой офис Почта 2» подбирать свободные ресурсы для проведения встреч стало проще. Теперь в поисковых подсказках ресурсы помечены красным или зеленым цветом, в зависимости от статуса занятости. На вкладках «Сведения» и «Планировщик» в окне события пояилась кнопка «Найти ресурс». Этот инструмент позволяет выбрать подходящий тип ресурса (переговорные/онлайн-ресурсы/оборудование), а затем автоматически выдает список свободных ресурсов на нужное время.

О доступности ресурсов теперь сигнализирует красный или зеленый индикатор

В «Мой офис Почта 2» для правил обработки писем были расширены варианты для условий «если» и «то». Теперь можно отфильтровать письма с вложением и без, с нужным значением в полях «Кому», «Копия», «Тело письма», а также назначить новые варианты для действий «Пометить прочитанным», «Пометить флагом», «Переслать по адресу» и других. При этом пользователь может назначить приоритет для правила, если письмо подходит под несколько фильтров сразу. Письма, отмеченные флагом, можно отметить как прочитанные или непрочитанные, отправить в спам или корзину.

Наконец, с выходом новой версии «Почты» пользователь имеет возможность самостоятельно задать пароль посредством соответствующего веб-интерфейса. Ранее пароли мог создавать и менять только администратор системы.