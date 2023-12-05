«Мой офис» начал поддерживать интенсивную работу 20 тыс. пользователей в частном облаке

«Мой офис»: итоговый релиз 2023 года

Как стало известно CNews, разработчик российского офисного ПО, компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии»), подготовила новый релиз своего главного продукта, который включил около 1,4 тыс. изменений, улучшений и новых возможностей.

Изменения коснулись таких редакций продукта как «Мой офис Частное Облако 2», «Мой офис Почта 2» и «Мой офис Профессиональный 2», а также настольные редакторы «Мой офис Стандартный 2» и мобильное приложение «Мой офис Документы».

С выходом версии 2.7 в пакете «Мой офис Частное Облако 2» появилась возможность просмотра документов, которые подписаны сертификатами, сформированными по алгоритмам, определенным в ГОСТах. Поддерживается как встроенная, так и открепленная электронная подпись.

Новая функция придется кстати при работе с контрагентами и государственными органами, так как позволяет проверить подлинность и неизменность документа, а также однозначно установить его автора, пояснили CNews в «Моем офисе». В случае если такой документ потребуется отредактировать, то пользователю будет необходимо предварительно сделать дубликат оригинального файла и в дальнейшем работать с ним.

Работа в режиме чтения с документами с электронной подписью доступна в и мобильном приложении «Мой офис Документы» при его использовании в составе пакета «Мой офис Частное Облако 2». Поддерживаются форматы docx, odt, xodt, xslx, ods и xods.

Отображение документа с электронной подписью

Поддержка электронной цифровой подписи появилась в «Моем офисе» с выходом продукта версии 2.5. Возможность подписать документ непосредственно в редакторе из состава пакета «Моего офиса Стандартный» стала доступна пользователям в июне 2023 г.

Другие новшества релиза в пакете «Мой офис Частное Облако 2»

Также в режиме предварительного просмотра документов теперь доступен поиск, благодаря которому сокращается время на нахождение важной информации. Нужное слово или фрагмент в тексте можно с помощью панели инструментов или горячих клавиш. Поиск осуществляется по текстовым, табличным документам различных форматов и презентациям.

Разработчики «Моего офиса» также сообщили о том, что в одной инсталляции пакета «Мой офис Частное облако 2» поддерживает работу вплоть до 20 тыс. пользователей в интенсивном режиме одновременно, что было подтверждено тестированием новой сборки.

Улучшения производительности и функциональности в «Моем офисе Стандартном 2»

К выходу релиза 2.7 разработчики «Моего офиса» существенно оптимизировали работу отдельных компонентов пакета.

Так, настольный табличный редактор «Мой офис Таблица» теперь быстрее выполняет операции с некоторыми формулами, фильтрами и функциями.

К примеру, востребованная формула ВПР (VLOOKUP; функция вертикального просмотра), используемая для поиска и извлечения данных, отныне работает в 20-50 раз быстрее в зависимости от содержимого документа. Фильтрация ускорена в 2-3 раза, утверждают в «Моем офисе».

По словам Петра Щеглова, директора по продуктовому маркетингу компании, потребление оперативной памяти при загрузке документа в табличный редактор в релизе 2.7 было сокращено на 20%.

Помимо оптимизаций, редакторы документов также получили ряд новых возможностей. Так, в табличный редактор была добавлена функция удаления дубликатов данных, а также возможность ссылаться на данные в других локальных табличных документах. Последняя функция помогает в создании итоговых отчетов, которые включают исходные данные из разных табличных документов. Обновление внешних данных производится через обновление данных в ячейке, которая и содержит ссылку на внешний документ.

Обтекание таблиц текстом

В настольном текстовом редакторе «Мой офис Текст» релиза 2.7 появилась настройка обтекания таблицы текстом – с возможностью выбора параметров выравнивания таблицы и отступов до текста.

Навигация по результатам поиска

Наконец, в текстовом редакторе был усовершенствован поиск. Теперь пользователь имеет возможность быстро перемещаться по результатам и видеть все контексты найденных слов или фраз. Функция позволяет узнать количество найденных слов и фраз, и быстро переключаться между ними.

Новые средства совместной работы в системе «Мой офис Почта 2»

В систему «Мой офис Почта 2» добавлены возможность делегирования определенных почтовых папок другим пользователям и разрешения отправки писем от своего имени.

При планировании встреч стало возможным отслеживать пересекающиеся события. Теперь если пользователь получает приглашение на мероприятие, а выбранное время в его календаре уже занято другим событием, то он получит уведомление о пересечении.

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События отныне можно создавать непосредственно из полученных писем – для этого нужно лишь добавить детали встречи. Причем все участники переписки автоматически получат приглашение.

Помимо этого, в почтовой системе «Мой офис Почта 2» релиза 2.7 появилась возможность поиска по календарным событиям, что позволяет находить события по ряду параметров.

Поиск по событиям в календаре

Наконец, в системе появились метки. Письма теперь по инициативе пользователя маркируются метками «Важное», «Рабочее», «Личное», «К исполнению» и «Отложенное», что упрощает поиск нужных сообщений.

Расширение функциональности в продукте «Мой офис Профессиональный 2»

С выходом продукта «Мой офис Профессиональный 2» версии 2.7 прикреплять вложения к письмам можно несколькими способами и из различных источников: с локального компьютера, из корпоративного облака или формированием ссылки на документ в облаке.

Разнообразие способов прикрепления файла

Пользователи настольной и веб-версии текстового редактора «Мой офис» в режиме рецензирования теперь могут видеть изменения в структуре таблицы – например, добавление, удаление отдельных строк и таблицы целиком. Ранее соавторы видели лишь правки в текстовом наполнении таблицы.

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Также в обеих версиях табличного редактора «Мой офис Таблица» также была улучшена работа с заметками к ячейкам. Теперь в каждой заметке по умолчанию отображается жирным шрифтом имя ее автора в соответствии с учетной записью пользователя. Содержимое заметки выводится полностью и корректно, даже если она создана в другом редакторе, подчеркивают разработчики.

В редакторе презентаций «Мой офис Презентация (Beta)» была улучшена работа с гиперссылками. Начиная с релиза 2.7, пользователям доступна возможность создавать, удалять, редактировать гиперссылки на слайдах, а также переходить по ним на внешние ресурсы. Она доступна и в настольной, и в веб-версии приложения.