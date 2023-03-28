Выпущено приложение «Мой офис Документы» для российской ОС «Аврора», работающее без подключения к интернету

Нативный российский «Офис» для «Авроры»

Перечень программного обеспечения, доступного пользователям защищенной корпоративной операционной системы «Аврора 4.0», пополнился нативным прикладным приложением «Мой офис Документы». Программный продукт, оптимизированный для использования на отечественной мобильной платформе, позволяет работать с презентациями, текстовыми и табличными документами. Об этом CNews сообщил представитель «Новых облачных технологий» (НОТ), компании – разработчика ПО под брендом «Мой офис».

Новое мобильное приложение «Мой офис Документы» позиционируется создателями в качестве решения для крупного бизнеса и государственных структур, сотрудники которых заинтересованы в работе в безопасной среде с полным контролем над обрабатываемыми данными.

Приложение не нуждается в подключении к интернету и является первым «родным» программным продуктом для «Авроры», обеспечивающим работу с текстом, таблицами и презентациями с задействованием ресурсов исключительно самого мобильного устройства – смартфона или планшета, рассказали CNews в НОТ.

Мобильное приложение «Мой офис Документы» для мобильных устройств под управлением ОС «Аврора 4.0» поставляется заказчикам в рамках реализуемых проектов, отмечают в компании.

Возможности приложения

Компанией заявлены такие функции текстового редактора для «Авроры», встроенного в «Мой офис Документы», как создание новых документов, просмотр и правка существующих, проверка правописания.

Редактор таблиц, в свою очередь, располагает возможностями форматирования ячеек, работой с графиками и диаграммами, поддержкой формул.

Наконец, приложение отображает презентации в популярных форматах, позволяет запустить слайд-шоу, а также использовать таймер демонстрации.

«Мой офис» и «Аврора»

НОТ развивает сборку приложения «Мой офис Документы» под «Аврору» по меньшей мере с 2019 г. Адаптированная для работы в отечественной ОС, тогда именовавшейся Sailfish Mobile OS Rus, версия увидела свет в конце феврале 2019 г.

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Пайвел Эйгес, генеральный директор «Открытой мобильной платформы», которая занимается развитием «Авроры», комментируя релиз, подчеркивал, что адаптация к платформе пакета «Мой офис Документы» позволит российской ОС начать конкурировать с зарубежными продуктами в корпоративном сегменте.

Защищенная мобильная ОС «Аврора» была создана на базе Sailfish OS финской компании Jolla, основанной в 2011 г. выходцами из Nokia. С 2018 г. ОС принадлежит «Ростелекому», а с 2019 г. носит свое текущее название. Система входит в реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России.

Помимо сборки для «Авроры», НОТ регулярно выпускает версии ПО «Мой офис Документы» и для более массовых мобильных ОС: iOS, iPadOS, Android. В конце января 2023 г. эти варианты программного продукта получили значительные обновления функциональности в рамках очередного релиза 2.3 платформы» «Мой офис».

Устройства, работающие под управлением ОС «Аврора»

Согласно официальному сайту «Авроры», существует не менее 11 актуальных устройств, работающих под управлением этой отечественной корпоративной ОС. Среди них смартфоны и планшеты под брендами Aquarius, ThrustPhone, F+, «Байтэрг», Qtech.

В перечне снятых с производства моделей значится продукция Inoi, Blackview и MIG, в частности, смартфон Inoi R7. Этот гаджет был представлен еще в 2017 г. и стал первым «умным» телефоном под управлением Sailfish Mobile OS Rus.

В середине марта 2023 г. CNews писал о запуске «Аквариусом» серийного производства карманных персональных компьютеров (КПК) Aquarius NS M11 и Aquarius NSM12 на площадках компании в Твери и Шуе. Производственные мощности «Аквариуса», по словам представителей компании, позволят к концу 2023 г. выйти на показатели выпуска 2,5 млн устройств ежегодно.