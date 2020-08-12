«Газпром» впервые закупился «Моим офисом»

«Газпром» и его дочерние инжиниринговые и региональные структуры впервые опробовали «Мой офис». На данный момент закуплено немногим более 400 лицензий — как стандартной, так и профессиональной версии продукта.

«Мой офис» для «Газпрома»

Как стало известно CNews, «Газпром» и восемь его «дочек» начали экспериментировать с использованием офисных пакетов «Мой офис» российской компании «Новые облачные технологии». Совместно они приобрели немногим более 400 лицензий упомянутого отечественного ПО. Общую сумму потраченных на них денег определить не представляется возможным, потому что закупки осуществлялись совместно с другим софтом.

В числе закупивших «Мой офис» дочерних структур углеводородного гиганта — «ГЭХ инжиниринг», «Газпром газораспределение Астрахань», «Газпром газораспределение Киров», «Газпром газораспределение Кострома», «Газпром газораспределение Липецк», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром межрегионгаз Курган» и «Газпром межрегионгаз Ульяновск».

Интервал проведения тендеров, которые можно обнаружить на сайте госзакупок (а часть очень маленьких по суммам комплектов была приобретена без конкурсов, поэтому публичной информации о них нет), составляет период с августа 2019 по июль 2020 гг. В НОТе подтвердили CNews, что для всех вышеупомянутых структур и для «Газпрома» в целом это стало первым экспериментом по использованию редакторов «Моего офиса».

«Газпром» начал пилотировать «Мой офис»

Подписанные с поставщиками договоры предусматривают поставку простых неисключительных годовых лицензий «Мой офис профессиональный» и «Мой офис стандартный» (суммарно 200 и 214 шт. соответственно) с получением обновлений в течение всего срока действия.

Напомним, продукты «Мой офис» предназначены для работы с документами, электронными почтой, календарем и контактами в корпоративной инфраструктуре. Кроме того, в состав решения «Мой офис профессиональный» входят средства совместной работы, а также облачный и почтовый серверы, система хранения данных и мессенджер «Логос».

Некоторые подробности

В пяти публичных тендерных процедурах победителями-поставщиками стали компании «Софтлайн» (трижды), «Стрим лайн» и «Перемена-Липецк».

«Мой офис» закупался совместно с другим, но преимущественно также отечественным ПО. В частности различные структуры «Газпрома» обзавелись лицензиями на ОС Astra Linux и «Альт», СУБД PostgresPro, защитный пакет Kaspersky Total Seсurity, а также продукты ABBYY FineReader, «Acronis защита данных» и др.

В НОТе заверяют, что закупки состоялись в связи с реализацией стратегии «Газпрома» по постепенному переходу на отечественное ПО, которая и предполагает проведение пилотных проектов внедрения.

«Закупка “Моего офиса” инжиниринговыми и региональными структурами “Газпрома” в таком объеме означает намерение госкорпорации провести собственные пилотные проекты внедрения, — уверен Дмитрий Комиссаров генеральный директор “Моего офиса”, — Мы ожидаем позитивного отклика от организаций и готовы предложить полный комплекс мер по интеграции “Моего офиса” в существующие информационные системы, обеспечить необходимую техническую поддержку, а также помочь с обучением сотрудников предприятий».

Кто еще пользуется «Моим офисом»

Из других, более масштабных внедрений «Моего офиса» последнего времени следует упомянуть переход Росрезерва на «Мой офис стандартный», о котором CNews сообщал в августе 2019 г. В роли интегратора тогда выступила компания Digital Design.

Также отметим проект перевода на «Мой офис» всех филиалов «Почты России», о котором компания сообщила в апреле 2019 г. Переход планируется осуществить в течение трех лет. «Почте» понадобится в общей сложности 30 тыс. лицензионных копий пакета «Мой офис», которые ей поставит «Бином».

В феврале 2018 г. CNews писал о внедрении офисного пакета «Мой офис стандартный» в центральном административном аппарате информационного агентства ТАСС.

В сентябре 2018 г. возможностью перехода на «Мой офис» заинтересовалась Росгвардия, объявившая тендер на закупку 37 тыс. лицензий отечественного офисного ПО.

Осенью 2016 г. интерес к офисному пакету проявило правительство Москвы; оно инициировало перевод муниципальных служащих на электронную почту «Мой офис».