В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики

Обновление 2020.03

Как стало известно CNews, состоялся релиз очередного обновления платформы для совместной работы с документами и коммуникаций «Мой офис», разработкой которой занимается российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ).

В обновлении 2020.03 улучшен графический интерфейс приложений, входящих в состав офисного пакета, добавлен инструмент для визуализации и анализа данных «Мой офис Аналитика».

В общей сложности платформа получила более 96 усовершенствований, которые, в том числе, коснулись редакторов документов, почтового клиента и комплекта средств разработки (SDK).

Предыдущая версия российской платформы для работы с документами и коммуникаций, напомним, вышла в середине ноября 2020 г. Тогда «Мой офис» обзавелся поддержкой отечественных средств криптографической защиты информации в почтовых приложениях и редакторах на всех платформах. Суммарно апдейт принес свыше сотни изменений.

Новое приложение для анализа данных

В релизе 2020.03 платформы появилось совершенно новое приложение «Мой офис Аналитика». Оно предназначено для визуализации, а также обработки и анализа данных на локальных компьютерах с помощью интерактивных аналитических панелей.

«Мой офис Аналитика» – полностью отечественное решение, разработанное на базе платформы «Планета» российской компании IBS. Универсальная платформа IBS «Планета» позволяет автоматизировать управленческие задачи планирования, бюджетирования, анализа, прогнозирования и формирования производственных программ. О планах по внедрению «Планеты» в экосистему платформы «Мой офис» впервые стало известно в сентябре 2019 г., когда IBS и НОТ подписали партнерское соглашение.

Приложение «Мой офис Аналитика» помогает принимать управленческие решения и делать выводы на основе наглядного представления информации в виде диаграмм, таблиц и картограмм. Интерактивные возможности «Мой офис Аналитика» позволяют представить данные в разных аналитических срезах.

Аналитическая панель в приложении «Мой офис Аналитика»

«Приложение "Мой офис Аналитика" создано для задач, которые не решаются в табличном редакторе, а именно для визуализации данных и создания интерактивных аналитических панелей, – рассказал CNews представитель НОТ. – По нашей оценке, 65% организаций испытывает потребность в удобных средствах визуализации аналитических данных. Поэтому мы разработали персональное приложение, которое значительно упростит подготовку отчетов».

Программа включена в состав пакетов «Мой офис Стандартный» и «Мой офис Профессиональный» и не увеличивает стоимость их лицензий, отмечают в компании.

Адаптивная панель инструментов в программах-редакторах

В новой версии платформы обновлен интерфейс текстового и табличного редакторов («Мой офис Текст» и «Мой офис Таблица»). Пользователям отныне доступна новая, более «умная», адаптивная панель инструментов, на которой представлены все команды без вкладок. Команды сгруппированы в разделы, чтобы их было проще найти. Состав разделов на панели меняется в зависимости от того, какой объект выделен в документе, а сама панель автоматически подстраивается под размеры окна.

Обновленный интерфейс табличного редактора

В НОТ заявляют о том, что редизайн интерфейса позволил увеличить скорость поиска команд на панели инструментов в 2,3 раза. Представители ссылаются на специальное исследование ИТМО, проведенное с использованием технологии отслеживания движения глаз.

Улучшения в редакторах документов

С выходом релиза 2020.03 редакторы из состава пакета «Мой офис» поддерживают работу с документами в популярном открытом формате Opendocument наиболее актуальной версии 1.3.

В веб-версии приложения «Мой офис Текст» добавлено выпадающее меню «Рецензирование», в котором можно настраивать отображение правок и комментариев, а также принимать или отклонять исправления.

Новое меню «Резенцирование» в веб-версии текстового редактора

В настольных приложениях «Мой офис Текст» и «Мой офис Таблица» расширен перечень простых фигур. Кроме этого, теперь можно задавать свойства обтекания фигур текстом, а также изменять размер, перемещать, вставлять и форматировать текст внутри фигуры.

Новые простые фигуры

Десктоп-версия редактора таблиц теперь способна отображать сгруппированные данные в сводных таблицах. Группировать данные можно по интервалам для числовых значений, по датам и времени, а также произвольно для текстовых значений. Все группы отображаются при открытии и обновлении файла, сохраняются при перезаписи документа. Также работают фильтры по группам.

Помимо этого, в настольном табличном редакторе появились функции выбора страниц для печати и экспорта данных в виде простого неформатированного текста с разделителями. Добавлена возможность отображения, редактирования и создания вручную структурированных ссылок, которые упрощают работу со сложными формулами в таблицах с большим количеством данных. Также появилась поддержка табличного стиля форматирования ячеек с чередующейся заливкой строк, применение которого упрощает восприятие информации.

Применен табличный стиль форматирования ячеек с чередующейся заливкой строк

Наконец, в приложении «Мой офис Документы» для мобильной платформы Android добавлена полоса прокрутки, позволяющая быстро перемещаться по документу.

Изменения в почте и календаре

В почтовом клиенте для ПК улучшены возможности отзыва писем – письмо можно отозвать у получателя или группы получателей скрытой копии письма.

Внесены небольшие изменения, упрощающие работу с событиями. Так, теперь в приглашении на встречу время события отображается в соответствии с часовым поясом пользователя. При планировании встреч появилась возможность установить по умолчанию длительность событий с шагом в 15 минут, а при выборе времени окончания события автоматически отображается его продолжительность. Кроме того, в окне создания встречи добавлена подсказка о работе функции «Занят/свободен», которая формируется на основании содержимого календаря приглашенного.

Работа с событиями

Доработан интерфейс настольного почтового клиента и окна авторизации, а обновление версии приложения теперь происходит без ручной очистки папки профиля.

В веб-версии приложения «Мой офис Почта» появилась поддержка итальянского языка.

Новые возможности для разработчиков

Возможности комплекта средств разработки релиза 2020.03 были существенно расширены. В Myoffice Document API (интерфейс интеграции сторонних ИТ-решений с настольными редакторами пакета «Мой офис») появилась поддержка языков программирования C# и Python 3. С их помощью становится возможна разработка, внедрение и интеграция комплексных решений, которые помогают создавать и наполнять текстовые и табличные документы в «пакетном режиме» без участия оператора.

Также в Myoffice Document API был добавлен новый метод для печати документа в формат PDF, который позволяет экспортировать весь документ, список или диапазон, четные или нечетные страницы, а также задавать область экспорта для табличных документов.

В модули надстроек добавлен метод для вызова диалогового окна печати редактора. Также появился метод для вывода информационного сообщения в виде диалогового окна.

Кто пользуется ПО «Мой офис»

«Мой офис» представляет собой программную платформу для совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, в которую также входят текстовый редактор, клиент электронной почты, приложение для создания презентаций и фирменное ПО для работы с электронными таблицами. Разработкой платформы с 2013 г. занимается компания «Новые облачные технологии». Приложения адаптированы под Windows, macOS, Linux, мобильные платформы Android, iOS и Tizen и «Аврора».

НОТ называет своими клиентами Управление делами Президента, Минцифры, ФНС, Росгвардия, ГАС «Правосудие», «Почта России» и «Аэрофлот».

В декабре 2020 г. стало известно о том, что новые 6,3 тыс. компьютеров для ФСИН, закупленные ведомством у «Депо электроникс», получили «Мой офис».

В октябре 2020 г. CNews сообщил, что «Мой офис» появится на ПК в российских федеральных судах общей юрисдикции, Судебном департаменте при Верховном суде и его региональных управлениях, а также в Информационно-аналитическом центре этого департамента.

Также следует упомянуть переход Росрезерва на «Мой офис стандартный», о котором CNews сообщал в августе 2019 г. В роли интегратора выступила компания Digital Design.

Кроме того, отметим проект перевода на «Мой офис» всех филиалов «Почты России», о котором компания сообщила в апреле 2019 г. Переход планируется осуществить в течение трех лет. «Почте» понадобится в общей сложности 30 тыс. лицензионных копий пакета «Мой офис», которые ей поставит «Бином».

В марте 2020 г. НОТ объявили о начале формирования партнерской сети в Африке. В рамках своей экспансии в африканские страны компания договорилась о поставке 1 млн лицензий «Моего офиса» образовательным учреждениям Камеруна на безвозмездной основе. Этот шаг направлен на повышение узнаваемости бренда в регионе, которое заложено в стратегии развития африканского бизнеса НОТ.