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Индексная книга (каталог) CNews*
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Силкин Иван



16.04.2025 Платформа Smart Monitor расширяет возможности по выявлению угроз с помощью Bi.Zone EDR 1
26.12.2022 Security Vision и VolgaBlob объединили возможности своих продуктов для обеспечения кибербезопасности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Силкин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

VolgaBlob - ВолгаБлоб 20 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 205 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 556 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 61 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6245 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2307 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5853 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5424 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353793, в очереди разбора - 759166.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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