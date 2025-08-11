Разделы

Безопасность Администратору
|

Обновлена платформа для мониторинга данных VolgaBlob Smart Monitor

Вышла новая версия флагманской разработки компании VolgaBlob — платформы Smart Monitor, предназначенной для зонтичного ИТ-мониторинга, построения SOC/SIEM и анализа бизнес-процессов. В релизе 5.1 стал доступен модуль Application Performance Monitoring, позволяющий в реальном времени отслеживать состояние микросервисной архитектуры на основе трассировок, а также оптимизирована работа интерфейса и поискового движка.

Компания VolgaBlob регулярно обновляет платформу Smart Monitor, предназначенную для комплексного мониторинга данных. В версии 5.1 команда сосредоточилась на создании удобных инструментов анализа трассировок и сервисов. Так появился модуль APM (Application Performance Monitoring), который позволяет загружать данные трассировок по стандарту OpenTelemetry, отслеживать работу сервисов и получать полную картину состояния микросервисной архитектуры. Благодаря ему можно быстро находить и устранять сбои, понимать первопричины проблем и повышать стабильность инфраструктуры.

«Нам было важно, чтобы инструменты APM были удобными и доступными, а данные — наглядными. Поэтому мы реализовали визуальные дашборды, механизм автоматического построения карты сервисов и ресурсов, а также формирования ресурсно-сервисной модели. Кроме того, сформированы правила выявления ошибок трассировок. Все это позволяет видеть максимально полную и прозрачную картину состояния инфраструктуры, своевременно находить и реагировать на проблемы в продуктах, использующих микросервисную архитектуру», — сказал Тимофей Мельников, руководитель отдела разработки контентных модулей компании VolgaBlob.

Помимо этого, в релиз Smart Monitor 5.1 внесены улучшения по нескольким ключевым направлениям. Прежде всего, оптимизирована работа интерфейса — теперь страницы открываются на 30-50% быстрее, а размер загружаемых данных уменьшен в два раза. Обновлен интерфейс карточки инцидента: появилась возможность создавать исключающие фильтры, настраивать уровень критичности, а также выполнять поиск по истории работы с инцидентами и связывать их между собой. Помимо этого, теперь в истории работы с инцидентом можно использовать формат Markdown.

Появился и интерфейс для настройки подключения клиентов в режиме работы Smart Monitor как сервис-провайдера. Он позволяет редактировать список клиентов: создавать новые записи, актуализировать статус, менять адреса или удалять данные.

Еще одно существенное изменение в новой версии — модернизация поискового механизма. Стал доступен расширенный режим, позволяющий просматривать исходные документы, на основании которых был получен результат. Также система теперь поддерживает исключение данных или категорий при быстром поиске и предпросмотр того, как будет модифицирован запрос. Эти изменения добавляют элементы low-code-подхода, позволяя удобно формировать поисковые запросы через простой интерфейс даже пользователю без продвинутых технических навыков.

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

В свою очередь, во избежание перегрузки оперативной памяти при выполнении поисковых запросов в систему добавлен механизм мониторинга ее потребления. Он может остановить поисковой запрос при превышении установленного лимита.

Помимо ключевых доработок, в Smart Monitor 5.1 реализован ряд функций для повышения скорости и эффективности работы. Так, стали доступны новые лимиты для фоновых запросов, добавлены инструменты для работы с базой активов, в частности, более подробная и удобная статистика по активам и выполнению расчета, появились новые визуализации — и множество других улучшений.

«Каждая новая версия Smart Monitor делает работу с платформой еще более эффективной и понятной. Одна из наших задач — сделать так, чтобы антихрупкость стала доступна любому бизнесу вне зависимости от его масштаба», — сказал Иван Силкин, технический директор VolgaBlob.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

Облако Microsoft OneDrive открывает доступ ко всем пользовательским файлам всякому, у кого есть доступ хотя бы к одному

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Microsoft заставит платить за крайне полезный сервис, который бережет нервы и время Windows-админов

Надежность и инновации: как брокер ВТБ развивает мобильное приложение

Иранские хакеры научились использовать для шпионажа уже исправленную «дыру» в ядре Windows

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще