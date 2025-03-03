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Мельников Тимофей


03.03.2025 Ученые ИТМО создали систему локальной навигации для беспилотного транспорта, заменяющую GPS 1
06.06.2022 Названы лучшие 1С-студенты СПО по итогам 2022 учебного года 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мельников Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:

ABcraft - ЭйБиКрафт 1 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
МегаФон 8985 1
8288 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5449 1
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Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 604 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1660 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12622 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 1
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1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 945 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 449 1
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Зуева Елена 1 1
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Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 232 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 755 1
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Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 302 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 609 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1243 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 862 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6010 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6011 1
Магаданский политехнический техникум ГБПОУ 1 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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