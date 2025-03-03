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Мельников Тимофей
|03.03.2025
|Ученые ИТМО создали систему локальной навигации для беспилотного транспорта, заменяющую GPS 1
|06.06.2022
|Названы лучшие 1С-студенты СПО по итогам 2022 учебного года 1
Мельников Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:
|ABcraft - ЭйБиКрафт 1 1
|Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
|МегаФон 8985 1
|1С 8288 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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