Алтэкс-Софт ScanOVAL OVALdb


Репозиторий OVALdb обновляется и пополняется с экспертных ресурсов: БДУ ФСТЭК России, НКЦКИ, бюллетени производителей и ряд других международных экспертных справочников в течение 2-3 дней. В случае обнаружения критической и распространенной уязвимости, информация в репозитории появляется в тот же день.  

УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 ScanFactory объявила о технологическом партнерстве с компанией «Алтэкс-софт» 1
03.07.2023 «Кросс технолоджис» добавила RedCheck в портфель продуктов 1
30.01.2023 Власти объяснили, как безопасно пользоваться несертифицированным Linux 1
18.08.2022 «Алтэкс-софт» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов 1
11.02.2020 ScanOVAL для Astra Linux опубликована для открытого тестирования 1
15.05.2017 «Алтэкс-Софт» предложила способы противодействия WannaCrypt 1
21.05.2015 База уязвимостей RedCheck сопоставлена с банком данных угроз безопасности информации ФСТЭК России 1
30.06.2014 RedCheck получил сертификат ФСТЭК России 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Алтэкс-Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Алтэкс-Софт - Altx Soft 32 6
Microsoft Corporation 25059 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2280 2
Базальт СПО - BaseALT 744 1
Ред Софт - Red Soft 908 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 18 1
Oracle Corporation 6807 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 231 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 70 1
MITRE Corporation 9 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4686 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3302 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12084 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22088 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26672 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3557 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6792 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33096 3
Repository - Репозиторий 988 3
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 285 2
Оцифровка - Digitization 4822 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4356 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 311 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1897 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 275 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13193 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6833 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2679 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 539 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2370 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 532 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3089 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6100 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7199 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2556 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16808 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16542 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6535 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5641 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7660 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 753 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8452 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13357 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 950 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25559 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 798 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 219 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1198 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4991 7
Алтэкс-Софт - RedCheck 19 6
Linux OS 10650 4
Microsoft Windows 16143 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 596 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 183 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1187 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1703 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 597 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 112 1
Apple iOS 8131 1
Microsoft Windows XP 2412 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 626 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 679 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 156 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1424 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 90 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 224 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  360 1
ALMI AlterOS 100 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 89 1
Уздемир Сергей 8 3
Черняков Дмитрий 3 2
Мылицын Роман 111 1
Рустамов Рустам 494 1
Новодворский Алексей 109 1
Девянин Петр 10 1
Шевцов Дмитрий 8 1
Тележников Владимир 1 1
Фисенко Лев 43 1
Овчинников Роман 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6105 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50376 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9784 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2913 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4177 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5244 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1572 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2965 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7205 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11545 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5384 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 335 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 540 1
РАН - Российская академия наук 1977 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 197 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

