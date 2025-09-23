Репозиторий OVALdb обновляется и пополняется с экспертных ресурсов: БДУ ФСТЭК России, НКЦКИ, бюллетени производителей и ряд других международных экспертных справочников в течение 2-3 дней. В случае обнаружения критической и распространенной уязвимости, информация в репозитории появляется в тот же день.