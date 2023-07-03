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«Кросс технолоджис» добавила RedCheck в портфель продуктов

Системный интегратор «Кросс технолоджис» и разработчик решений «Алтэкс-софт» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого специалисты интегратора будут использовать в решениях для клиентов сканер безопасности RedCheck. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

Сканер RedCheck – это программный комплекс для поиска и приоритизации уязвимостей, анализа защищенности ИТ-инфраструктуры. Сканер выполняет широкий круг задач в повседневном цикле управления информационной безопасностью. Помимо сетевых и системных проверок на уязвимости, функциональные возможности RedCheck содержат средства контроля соответствия стандартам и политикам безопасности, механизмы оценки защищенности СУБД, систем виртуализации и контейнеризации, контроля целостности.

Ключевая особенность сканера безопасности – это работа с унифицированным SCAP-контентом, получаемым из собственного репозитория ИБ OVALdb. Репозиторий содержит уникальные определения детектирования с учетом особенностей отечественных ОС и ПО.

Специалисты «Кросс технолоджис» прошли комплексное обучение по продукту и последующую сертификацию. RedCheck имеет действующий сертификат ФСТЭК России и внесен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Данное соглашение о сотрудничестве – это возможность для клиентов «Кросс технолоджис» получить квалифицированную поддержку и оценить уровень защищенности ИТ-инфраструктуры своей компании. Для компаний «Алтэкс-софт» и «Кросс технолоджис» партнерство будет способствовать развитию эффективного обмена опытом. Нам как разработчикам важно получать обратную связь от экспертов и персонала, эксплуатирующего сканер безопасности в действующей инфраструктуре. Наша главная цель – обеспечить максимально возможный уровень информационной безопасности отечественных компаний в текущих непростых условиях, связанных с массовым уходом иностранных ИТ-вендоров и фактическим прекращением поддержки их решений в России,» – сказал Дмитрий Черняков, руководитель отдела по работе с партнерами и клиентами.

«Мы как российская компания стремимся предлагать нашим заказчикам отечественные решения, которые качественно и быстро решают их задачи в области безопасной цифровизации. Поскольку мы работаем с предприятиями разного масштаба, нас интересуют решения, которые подходят и крупным компаниям и небольшим стартапам. Продукт компании «Алтэкс-софт» RedCheck универсален для широкого круга заказчиков, поэтому данное партнерство станет взаимовыгодным и эффективным,» — сказал Лев Фисенко, исполнительный директор «Кросс технолоджис».

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