«Алтэкс-софт» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов

«Алтэкс-софт» и Security Vision подтвердили совместимость программного комплекса Средство анализа контроля защищенности и соответствия стандартам информационной безопасности RedСheck и автоматизированной платформы информационной безопасности Security Vision в ходе всестороннего тестирования.

В рамках соглашения компании будут внедрять комплексные решения в сегменте ИТ-систем класса Security Operation Center (SOC), Security Governance, Risk Management and Compliance (SGRC), Cyber Risk System (CRS), Incident Response System (IRP), Security Orchestration and Automated Response (SOAR), Threat Intelligence Platform, Security Intelligence. Созданные программные комплексы открывают широкие возможности для автоматизации процессов обеспечения информационной безопасности крупных коммерческих и государственных структур.

«Для построения комплексной защиты ИТ-инфраструктуры компании интеграция САЗ RedCheck с Security Vision предоставляет пользователям новое качество процесса управления уязвимостями. Программный продукт на платформе Security Vision адаптирован под любую конфигурацию контролируемой системы. На основании полученной информации проводится экспертная обработка результатов сканирования. Формируется план и конкретные рекомендации по описанию потенциальных рисков и устранению уязвимостей», — сказал руководитель отдела по работе с партнерами и клиентами «Алтэкс-софт» Дмитрий Черняков.

«Совместное использование продуктов RedCheck и Security Vision позволит организациям проводить автоматическую оценку защищенности своей ИТ-инфраструктуры и автоматизировать процесс оценки, приоритизации и устранения выявленных недостатков. При регулярном выполнении данных процедур значительно повышается уровень обеспечения ИБ организации и снижаются риски возникновения инцидентов ИБ», — отметил руководитель отдела исполнения Security Vision Роман Овчинников.

Сканер RedCheck является флагманским решением компании «Алтэкс-софт». Он предназначен для получения данных о параметрах ИТ-инфраструктуры, влияющих на защищенность объектов информатизации, а также для поддержки принятия решений по устранению выявленных уязвимостей и созданию эффективных конфигураций безопасности контролируемых систем.

Security Vision — платформа автоматизации процессов информационной безопасности, мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности, впервые позволяющая роботизировать исполнение программно-технических функций оператора с долей автоматизации до 95% за счет: создания элементов саморегулирующихся программных средств с использованием математических методов для высвобождения человека от участия в рутинных операциях и процессах получения, преобразования, передачи и использования информации; использования алгоритмов и методов машинного обучения; использования алгоритмов предиктивной аналитики больших данных и когнитивного поиска информации.

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Сканер RedCheck и продукты Security Vision – полностью отечественные разработки. Они включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и имеют все необходимые для работы разрешительные лицензии.

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«Алтэкс-софт» – российский разработчик решений по информационной безопасности. Основными направлениями деятельности компании являются: разработка средства анализа защищенности RedCheck; создание и поддержка крупнейшего в мире собственного, открытого репозитория определений OVALdb; консалтинг и сертификация средств защиты информации по требованиям российских регуляторов.

Security Vision – российская ИТ-платформа, позволяющая роботизировать до 95% программно-технических функций оператора информационной безопасности. Является 100% российской разработкой и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Имеет все необходимые для работы разрешительные лицензии ФСТЭК и ФСБ. Сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия (сертификат соответствия ФСТЭК № 4194 от 19.12.2019). Резидент Сколково.