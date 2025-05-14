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Громова Марина


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса 1
21.10.2024 ALMI Partner и Security Vision подтвердили совместимость продуктов 1
21.03.2024 Подтверждена совместимость NGFW «Континент 4» и продуктов Security Vision 1
21.03.2024 Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего 1
18.12.2023 Security Vision стала лауреатом Премии Рунета — 2023 1
24.10.2023 Марина Громова, Security Vision: Партнерский статус должен зависеть не от оборота, а от экспертизы интегратора 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Громова Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 210 5
HP Inc. 5715 1
ФОРС - Центр разработки 643 1
Код Безопасности 644 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
Microsoft Corporation 24823 1
D-Link - Д-Линк Трейд 372 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 478 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5053 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3205 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5473 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4024 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 813 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2359 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2241 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4070 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1296 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10380 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7307 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3273 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1753 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 289 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 703 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21063 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1226 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12256 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 631 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 411 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1083 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 790 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 350 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 116 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 318 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2146 1
Оцифровка - Digitization 4674 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 271 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1144 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4127 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 12 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 255 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 283 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 14 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 116 1
Linux OS 10199 1
ALMI AlterOS 96 1
Microsoft Windows 15878 1
Security Vision VS Basic 3 1
Золотарев Вячеслав 2 1
Коростелев Павел 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 4
Россия - СФО - Новосибирск 4414 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1576 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1611 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3071 1
Европа 24368 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 577 1
Беларусь - Минск 648 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1709 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 332 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2559 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1435 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2993 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1269 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1857 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1231 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7627 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3087 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1778 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3699 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16665 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3354 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1354 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2795 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2953 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3541 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5219 1
Образование в России 2292 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5943 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2513 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1568 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1336 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 103 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 620 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 395 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 100 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 125 1
ГАУГН - Государственный академический университет гуманитарных наук 3 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 71 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 101 1
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