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Security Vision запускает линейку ИБ-продуктов для малого и среднего бизнеса – Security Vision Basic

Компания Security Vision объявила о запуске линейки ИБ-продуктов, разработанных специально для среднего и малого бизнеса (СМБ). Флагманским решением линейки является Security Vision VS Basic — комплексный инструмент для автоматизации процессов сканирования, устранения технических уязвимостей и мониторинга состояния активов с точки зрения кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Security Vision VS Basic позволит небольшим компаниям (до 500-IP адресов) проактивно выявлять и устранять слабые места в своей ИT-инфраструктуре до того, как ими смогут воспользоваться злоумышленники. Решение предоставляет понятную оценку общего уровня безопасности системы, помогает определить наиболее критические угрозы и обеспечивает соблюдение требований стратегической безопасности, создавая надежный фундамент для эффективного управления уязвимостями. Security Vision VS Basic поддерживает полный цикл управления уязвимостями, включая возможность постановки задач ИT-службам и контроль их своевременного исполнения внутри интерфейса Security Vision VS Basic, а также интеграцию со сторонними ITSM/SD системами.

Security Vision VS Basic включает ключевой функционал классических модулей VS (сканирование на уязвимости), VM (управление уязвимостями) и AM (управление активами и инвентаризацией), за исключением расширенного управления конструкторами платформы, которые предусмотрены в решении Security Vision VS для сегмента Enterprise.

Линейка Security Vision VS Basic рассчитана на сканирование от 100 до 500 IP-адресов.

Ключевые преимущества Security Vision VS Basic: включает все необходимые инструменты для управления активами, сканирования и управления уязвимостями из коробки; быстрая установка и легкая поддержка благодаря развертыванию на одном виртуальном или физическом сервере; ежедневные обновления базы уязвимостей от центра экспертизы Security Vision, включая информацию о трендовых угрозах; встроенный набор коннекторов для быстрой интеграции с существующей инфраструктурой; специальная облегченная версия платформы для упрощения эксплуатации и внедрения.

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Решение сертифицировано ФСТЭК России.

«В текущих реалиях обладать полной информацией об уязвимостях и иметь инструментарий для их обработки и устранения – задача, которая для СМБ так же максимально значима, как и для крупных компаний, — сказала коммерческий директор Security Vision Екатерина Черун. – Наша новая линейка продуктов, в частности Security Vision VS Basic, позволит небольшим и средним компаниям получить по доступной цене возможности и экспертизу, которыми ранее мог пользоваться только крупный бизнес».

В настоящее время ведется создание других продуктов линейки Security Vision Basic, которые закрывают потребности заказчиков в области управления инцидентами и контроля соответствия требованиям регуляторов.

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