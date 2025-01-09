Разделы

Безопасность
|

Интернет-магазин Softline станет первой площадкой для продаж сканера безопасности Security Vision

Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Softline начинает поставлять коробочное решение для комплексного управления уязвимостями Security Vision. Продукт доступен в трех версиях: на 100, 250 и 500 IP-адресов.

Сканер Security Vision включает обнаружение уязвимостей на активах, предоставление максимально подробной информации по выявленным уязвимостям и рекомендаций по их устранению (в т.ч. функционал по автоматизации обновлений), а также процесс контроля с подтверждением устранения, мониторинг сроков и SLA.

Продукт состоит из трех основных блоков (Asset Management, Vulnerability Scanner, Vulnerability Management):

  • Управление активами (Asset Management), в рамках которого происходит формирование базы активов, включая сканирование и обнаружение новых активов, их автоматическую идентификацию, инвентаризацию и управление жизненным циклом, а также выполнение автоматизированных действий по администрированию;
  • Сканирование на уязвимости (Vulnerability Scanner), в котором представлен собственный движок по поиску уязвимостей с возможностями ограничения времени и применения «окон» сканирования на Windows/Linux хостах, средах контейнеризации, прикладном ПО, сетевых устройствах, базах данных и др.;
  • Устранение обнаруженных уязвимостей (Vulnerability Management), включая автоматическое подтверждение устранения, автопатчинг и интеграцию с внешними Service Desk.

В коробочном решении пользователям доступен полный функционал за исключением возможностей, актуальных для крупных компаний со сложной ИТ-инфраструктурой, таких как конструкторы платформы и отказоустойчивый режим функционирования.

Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке
Облака

«Мы выпустили обновленный сканер Security Vision и наблюдаем большой интерес к нему со стороны рынка. Богатый функционал и наличие сертификатов ФСБ и ФСТЭК обеспечивают широкий спектр применения продукта. Настоящим шагом мы делаем сканер доступным для любого Заказчика — и большого, и малого, поскольку это важно, особенно сейчас», – говорит коммерческий директор Security Vision Екатерина Черун.

Выбор интернет-магазина Softline в качестве первой площадки для продаж сканера Security Vision неслучаен: Security Vision давно входит в пул приоритетных вендоров ведущего провайдера ИТ-решений и сервисов Softline. В рамках стратегического партнерства двух компаний происходит активное взаимодействие в части работы с заказчиками, включая широкую образовательно-консультационную деятельность, а также наращивание технической экспертизы по продуктам бренда Security Vision внутри Softline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче

В России создается государственная система борьбы с ИТ-преступностью

Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24»

Перехват всего лишь просроченных 40 доменов позволил нейтрализовать 4000 бэкдоров

Лидия Сирик, АБ «Россия»: Несмотря на хайп, сейчас ИИ применяется лишь для выдачи рекомендаций и подсказок

Украинские хакеры уничтожили инфраструктуру одного из старейших российских провайдеров. Сайт не работает, абоненты сидят без интернета

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Тренд на мобильный обогрев: самые полезные зимние гаджеты 2025 года

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз
Показать еще