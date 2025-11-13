Разделы

Безопасность
|

F6 зафиксировала вредоносные рассылки кибергруппы CapFIX

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новую кампанию вредоносных рассылок. Злоумышленники направляют письма под видом инструкций по действиям при минной угрозе и требования предоставить отчетность по противодействию информационным атакам. Кампания по распространению бэкдора Capdoor нацелена на ритейлеров, коллекторские агентства, микрофинансовые учреждения, страховые компании. Специалисты F6 присвоили группе имя CapFIX.

11 ноября система F6 MXDR заблокировала вредоносную рассылку с использованием спуфинга почты российского туристического агентства. Аналитики центра кибербезопасности и Threat Intelligence F6 обнаружили, что письма распространяли бэкдор CapDoor.

CapDoor — бэкдор, обнаруженный в 2025 г. в ходе исследования атаки с использованием вредоносной капчи (ClickFIX).

Как происходила атака?

Злоумышленники направляли письма под видом рекомендаций якобы от ФСБ по поведению при минной угрозе, а также требований предоставить отчетность по противодействию информационным атакам.

Внешний вид вложения побуждал жертву скачать по ссылке программный комплекс «КриптоПро» для корректного отображения.

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

Ссылка вела на домен, при переходе на устройство жертвы загружался защищенный паролем архив с именем «Пакет установки КриптоПРО.rar».

Анализ одного из вредоносных вложений на Malware Detonation Platform F6.

Финальная нагрузка представляет собой модифицированную версию бэкдора Capdoor для x64 архитектуры.

12 и 13 ноября злоумышленники провели повторную рассылку — система F6 MXDR заблокировала еще несколько писем, направленных в рамках этой же кампании в адрес сетевого ритейлера и финорганизаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

В Таиланде арестован россиянин. США подозревают его в хакерских атаках

Российские средства резервного копирования превращаются в платформы обеспечения киберустойчивости

Google внезапно передумала закручивать гайки. В Android сохранится возможность ручной установки приложений, но не для всех

Российские заказчики переходят на мультивендорную модель, чтобы диверсифицировать риски

Discord взломан, украдены цифровые личности миллионов пользователей

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/