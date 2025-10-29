Разделы

Безопасность Ритейл Дистрибуция
|

OCS расширяет ИБ-направление флагманскими решениями F6

Компания F6, российский разработчик решений в области кибербезопасности, и OCS, ИТ-дистрибьютор, заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства более 7 тыс. партнеров OCS в России получат доступ к флагманским решениям F6 для обнаружения и предотвращения целевых атак, реагирования на инциденты, противодействия финансовому мошенничеству и защиты от цифровых рисков.

В портфель OCS вошли продукты F6, которые, в первую очередь, ориентированы на проактивную защиту цифровых активов и интеллектуальной собственности от актуальных киберугроз: от атак программ-шифровальщиков и банковских троянов, кибердиверсий и шпионажа, а также финансового мошенничества, фишинга и скама.

Ключевую роль в линейке играет платформа Managed XDR, которая обнаруживает и нейтрализует целевые атаки, изолирует зараженные хосты, блокирует спам, фишинг, вредоносные письма, освобождая ИБ-команду от рутины благодаря использованию передовых технологий машинного обучения и данных из системы киберразведки F6 Threat Intelligence.

Заказчикам также доступны антифрод-система Fraud Protection, решения по защите корпоративной почты Business Email Protection, оценки поверхности атаки от цифровых рисков Attack Surface Management и система для защиты от цифровых рисков Digital Risk Protection.

Благодаря сотрудничеству OCS и F6 смогут расширить свой партнёрский канал, включая выход на новые регионы с оперативной поддержкой на местах.

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем
Безопасность

«Мы видим, что F6 активно развивает собственную экосистему продуктов в области кибербезопасности и делает это с учётом современных требований. Для нас это сотрудничество — способ расширить выбор для партнёров и дать им доступ к решениям, которые востребованы в текущих реалиях», — отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и ПО OCS.

«Подписанное нами партнёрство имеет огромный потенциал и направлено на расширение портфеля в сегменте ИБ одного из крупнейших в России ИТ-дистрибьюторов, а также увеличение доступности наших продуктов и сервисов для региональных партнёров и заказчиков», — сказал Денис Мерцалов, директор по работе с партнёрами компании F6.

В рамках совместной работы будут проводиться технические консультации, демонстрации, пилотные внедрения и совместные маркетинговые активности для партнёров и заказчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ

Российский музыкальный союз хочет штрафовать за любое использование голоса артистов, изображения и других особенностей в ИИ без их разрешения

Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП

Илон Маск отключил 2500 интернет-терминалов Starlink, принадлежащих мошенническим колл-центрам

Как автоматизировать рутинную работу за счет расширений для офисного ПО

В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/