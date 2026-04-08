F6 Malware Detonation Platform интегрирована c межсетевым экраном «Кода Безопасности»

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и «Код Безопасности», разработчик программных и аппаратных средств защиты информации, объявляют о технологической интеграции модуля F6 Malware Detonation Platform с многофункциональным межсетевым экраном «Континент 4». Об этом CNews сообщили представители F6.

«Континент 4» (NGFW) – межсетевой экран с поддержкой алгоритмов ГОСТ. Система обеспечивает защиту от сетевых угроз за счет обнаружения вторжений, глубокого анализа трафика, поведенческого анализа с применением самообучаемого модуля и шифрования трафика.

«Песочница» (Sandbox) Malware Detonation Platform решения F6 Managed XDR принудительно вскрывает и проверяет потенциально опасные файлы и ссылки в изолированной виртуальной среде. Так, MDP защищает корпоративную почту, серверы, рабочие станции и сетевой трафик компании от всех типов современных киберугроз и ВПО: стилеров, кейлоггеров, вирусов и шифровальщиков, минимизирует риски утечек данных.

Объединение решений формирует защищенный периметр инфраструктуры организаций. Многофункциональный межсетевой экран (NGFW/UTM) «Континент 4» анализирует трафик, использует модуль поведенческого анализа на основе машинного обучения, обнаруживает и предотвращает попытки вторжения. В свою очередь скачанные файлы передаются на экспертизу в F6 MDP для детального изучения, «принудительной детонации» через имитацию действий реального пользователя. Файл, признанный вредоносным, блокируется, а ИБ-команда получает подробный отчет.

«Сегодня российские компании рассматривают межсетевые экраны нового поколения не как монолитное решение, которое полностью отвечает за безопасность, но как элемент комплексной системы защиты информации. Это – современный подход, который позволяет организовать постоянный мониторинг ИТ-инфраструктуры. Интеграция NGFW «Континент 4» с различными инструментами безопасности дает заказчикам возможность наладить бесперебойный обмен данными между средствами защиты, что кардинально повышает контроль за ИБ-событиями и скорость реакции на возможные инциденты», – отметил Дмитрий Шатсков, коммерческий директор компании «Код Безопасности».

«Несмотря на распространенное мнение, что XDR – это закрытое «коробочное» решение, мы стремимся обеспечить максимальную открытость нашей платформы XDR. Мы тщательно соблюдаем стандарты RFC и стараемся описывать подробное свое API, что позволяет нашим заказчикам без труда интегрировать решения различных вендоров. Для пользователей это неоспоримое преимущество, ведь они получают свободу выбора и возможность выстраивать защиту с учетом своих задач», – сказал Дмитрий Черников, бизнес-руководитель департамента детектирования и предотвращения угроз (MXDR) компании F6.

Модуль Malware Detonation Platform является частью F6 Managed XDR, комплексного решения, которое позволяет реализовать полный цикл киберзащиты, объединяя возможности классического SOC – от мониторинга и анализа угроз до оперативного реагирования на инциденты.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/