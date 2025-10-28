Разделы

F6: группа Cloud Atlas атаковала агрокомпании приглашением на форум по растениеводству

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новую активность группировки Cloud Atlas, атакующей российские и белорусские компании. Злоумышленники направили вредоносное письмо в адрес агропромышленного предприятия, замаскированное под программу одного из предстоящих отраслевых мероприятий. Также, как выяснили специалисты F6, в октябре атаки Cloud Atlas были направлены на предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе под видом запроса демографических данных.

Cloud Atlas — прогосударственная APT-группа, специализирующаяся на кибершпионаже и краже конфиденциальных данных, активная с 2014 г. Использует сложные многоэтапные атаки с применением собственных загрузчиков и шифрованных каналов связи для скрытного сбора данных.

На протяжении всего 2025 г. специалисты F6 фиксируют повышенную активность группировки Cloud Atlas, которая российские и белорусские компании. Группа постоянно наращивает сетевую инфраструктуру, создавая новые командные центры. Как отмечают исследователи, злоумышленники из Cloud Atlas оставляют неизменной саму схему заражения, однако экспериментируют с доменными зонами, а также вредоносным программным обеспечением, находящимся во вложении фишинговых писем.

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ
В середине октября система защиты от сложных и неизвестных киберугроз F6 Managed XDR перехватила атаку Cloud Atlas, направленную на российское агропромышленное предприятие. С адреса публичного российского почтового сервиса было направлено письмо с вредоносным вложением в формате .doc, замаскированное под приглашение к регистрации в форуме по растениеводству. Это уже не первая атака группы, направленная на предприятия агропромышленного комплекса осенью 2025 г.: в сентябре была зафиксирована рассылка от Cloud Atlas с вредоносным вложением под видом коммерческого предложения.

Названия и содержание обнаруженных в ходе исследования файлов позволяет предположить, что целями атаки стали предприятия не только агропромышленного, но и оборонно-промышленного комплекса России.

