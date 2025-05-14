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Золотых Николай


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 «Т1» и ННГУ запускают совместные образовательные проекты для студентов Нижнего Новгорода 1
13.02.2023 Как ИТ-компании могут помочь вузам готовить специалистов 1
27.04.2021 «Яндекс» и Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде открывают совместную магистратуру по анализу данных 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Золотых Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7670 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3242 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 643 1
Intel Corporation 12300 1
Huawei 4013 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1333 1
8441 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 81 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 524 1
АйТи 1380 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Wemake - Мы сделаем 1 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 301 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
Superjob - Суперджоб 593 1
Синара ГК - Sinara Group 105 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1982 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1651 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5287 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 651 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 459 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 497 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21063 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1851 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4857 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3104 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4274 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1910 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1315 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 419 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 218 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1713 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества 70 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11484 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5418 1
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR 29 1
Бунина Елена 35 1
Шадаев Максут 1042 1
Чернышенко Дмитрий 571 1
Микушев Сергей 4 1
Переверзев Алексей 8 1
Янкин Андрей 35 1
Зуев Евгений 4 1
Дробинцев Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3193 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1377 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 950 2
Английский язык 6729 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2984 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
Образование в России 2292 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5943 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 912 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 398 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2449 1
Экзамены 442 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 1
РАЭК Экономика Рунета 19 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 156 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 991 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 93 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 239 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 257 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 469 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 194 1
VK Skillbox - Скилбокс 117 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 47 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 620 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 322 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 17 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 223 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 215 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 561 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 57 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2479 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 330 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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