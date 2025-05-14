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Золотых Николай
УПОМИНАНИЯ
Золотых Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1982 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5418 1
|F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR 29 1
|Бунина Елена 35 1
|Шадаев Максут 1042 1
|Чернышенко Дмитрий 571 1
|Микушев Сергей 4 1
|Переверзев Алексей 8 1
|Янкин Андрей 35 1
|Зуев Евгений 4 1
|Дробинцев Павел 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3193 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
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