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«Яндекс» и Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде открывают совместную магистратуру по анализу данных

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» и Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде открывают совместную магистратуру по анализу данных. Магистерская программа «Когнитивные системы» будет готовить специалистов в области анализа данных, глубокого обучения и разработки машинного обучения, а также исследователей в сфере искусственного интеллекта. Партнером обновленной программы стала Школа анализа данных «Яндекса».

Программа объединит курсы Школы анализа данных «Яндекса» по машинному обучению, алгоритмам и структуре данных, компьютерному зрению, автоматической обработке текстов и общеобразовательные курсы ННГУ, обязательные для магистрантов; среди них — английский язык, философия и другие предметы. Абитуриентами могут стать студенты, которые успешно сдадут экзамены по математике и программированию.

«Яндекс сотрудничает с Университетом Лобачевского уже несколько лет — мы вместе проводим интенсивы по машинному обучению, а студенты вуза часто приходят учиться к нам в Школу анализа данных. С 2017 года преподаватели Университета ведут занятия в филиале ШАД в Нижнем Новгороде, — рассказывает Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России. — Мы объединяем опыт Университета и опыт Яндекса, чтобы создать современную, практико-ориентированную магистерскую программу. Ее выпускники станут сильными специалистами в области data science, глубокого обучения и искусственного интеллекта — это поможет развитию конкурентной среды и экономики в целом».

Чтобы начать обучение, нужно поступить отдельно в Школу анализа данных и отдельно в магистратуру ННГУ. Приемная кампания в ШАД уже открыта и продлится до 4 мая. Диплом об окончании бакалавриата не понадобится — важно пройти вступительные испытания. Прием документов в магистратуру начнется 20 июня. Здесь нужно будет предоставить документ, подтверждающий окончание бакалавриата. Учеба в магистратуре стартует в сентябре.

«Для нас объединение со Школой анализа данных — очень логичный шаг: это одна из лучших в мире программ подготовки магистерского уровня в области компьютерных наук, — комментирует научный руководитель программы и директор Института информационных технологий, математики и механики ННГУ Николай Золотых. — Многие наши студенты и выпускники успешно заканчивают ШАД, поэтому мы уверены в качестве своего обучения. Совместная магистратура поможет студентам в учебном процессе, так как обе программы удачно дополняют друг друга».

Студенты могут поступить только в магистратуру — тогда в программу обучения войдет всего несколько курсов Школы анализа данных. Поступление и в ШАД, и в магистратуру дает возможность получить два диплома.

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