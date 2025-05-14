Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175051
ИКТ 13636
Организации 10636
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3453
Системы 25585
Персоны 75084
География 2839
Статьи 1516
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2633
Мероприятия 852

Румбешт Ксения


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 «Т1» и ННГУ запускают совместные образовательные проекты для студентов Нижнего Новгорода 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Румбешт Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 303 1
Золотых Николай 3 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 513 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2991 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1381 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 951 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 157 1
Т1 Цифровая академия 45 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 330 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153