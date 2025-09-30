Разделы

CSoft GeoniCS


GeoniCS  – это программный комплекс, работающий на платформах AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D или AutoCAD (версий от 2019-й до 2024-й включительно) и ZWCAD 2024 и позволяющий автоматизировать проектно-изыскательские работы. Предназначен для специалистов отделов изысканий и генплана.

УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами cоздает 3D-модели сооружений в nanoCAD GeoniCS 1
24.07.2023 Компания АО «Сисофт девелопмент» (CSoft Development) объявляет о выходе версии 2024 программного комплекса GeoniCS 3
17.12.2013 «Нанософт» обновила решение для специалистов отделов изысканий и генплана «nanoCAD Геоника» 1
08.12.2010 Вышел новый продукт для специалистов отделов изысканий и генплана – «nanoCAD Геоника» 1.0 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

CSoft GeoniCS и организации, системы, технологии, персоны:

CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 72 3
Нанософт 104 2
Лента - Сеть розничной торговли 2228 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4760 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1532 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2368 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4343 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14460 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33159 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3994 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13140 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 415 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71080 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1841 1
CSoft GeoniCS Топоплан-Генплан-Сети 3 2
Нанософт - nanoCAD 100 2
ZWSoft - ZwCAD 6 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 44 1
Autodesk AutoCAD 351 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 49 1
Autodesk AutoCAD Map 3D 20 1
Пархолуп Светлана 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153685 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6201 1
