CSoft GeoniCS

GeoniCS – это программный комплекс, работающий на платформах AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D или AutoCAD (версий от 2019-й до 2024-й включительно) и ZWCAD 2024 и позволяющий автоматизировать проектно-изыскательские работы. Предназначен для специалистов отделов изысканий и генплана.