Получите все материалы CNews по ключевому слову
CSoft GeoniCS
GeoniCS – это программный комплекс, работающий на платформах AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D или AutoCAD (версий от 2019-й до 2024-й включительно) и ZWCAD 2024 и позволяющий автоматизировать проектно-изыскательские работы. Предназначен для специалистов отделов изысканий и генплана.
УПОМИНАНИЯ
CSoft GeoniCS и организации, системы, технологии, персоны:
|CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 72 3
|Нанософт 104 2
|CSoft GeoniCS Топоплан-Генплан-Сети 3 2
|Нанософт - nanoCAD 100 2
|ZWSoft - ZwCAD 6 1
|Autodesk AutoCAD Civil 3D 44 1
|Autodesk AutoCAD 351 1
|CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 49 1
|Autodesk AutoCAD Map 3D 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386935, в очереди разбора - 729554.
Создано именных указателей - 183852.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.