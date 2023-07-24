Компания АО «Сисофт девелопмент» (CSoft Development) объявляет о выходе версии 2024 программного комплекса GeoniCS

GeoniCS 2024 – это программный комплекс, работающий на платформах AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D или AutoCAD (версий от 2019 до 2024 включительно) и ZWCAD 2024 и позволяющий автоматизировать проектно-изыскательские работы. Предназначен для специалистов отделов изысканий и генплана.

Основные особенности GeoniCS 2024: поддержка 64-битных версий платформ AutoCAD/AutoCAD Map 3D/AutoCAD Civil 3D 2024, ZWCAD 2024; корректная простановка подписей при использовании пользовательской ПСК; исправлена ошибка, возникавшая при вызове команды построения поверхности из ленты или меню (вызов функции определения отметки с поверхности); добавлена ведомость пересечений сети.

Модуль «Топоплан» – ядро программы, позволяющее создавать топографические планы, вести базу точек съемки проекта, строить трехмерную модель рельефа и производить анализ полученной поверхности. На основе построенной модели рельефа программа обеспечивает возможность решать целый ряд прикладных задач.

Модуль «Генплан» используется при проектировании промышленных объектов различного назначения, а также объектов гражданского строительства. Модуль обеспечивает полное соответствие требованиям ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».

Модуль «Сети» позволяет проектировать внешние инженерные сети и оформлять необходимые выходные документы.

Модуль «Трассы» обеспечивает проектирование линейно-протяженных объектов и оформление необходимых выходных документов.

Модуль «сечения» позволяет получать сечения по существующей поверхности и отрисовывать проектные поперечники.

Модуль «Геомодель» предназначен для автоматизации процесса подготовки графических отчетных документов инженерно-геологических изысканий (инженерно-геологические разрезы и колонки).

На основе модели объекта GeoniCS 2022 автоматизирует выпуск чертежей, строго соответствующих действующим российским нормативам оформления документов. Заполняются все требуемые штампы и экспликации, а при необходимости производится автоматическая разбивка на листы заданного формата.

Совместное использование ПК GeoniCS с другими программными средствами «Сисофт девелопмент» (GeoniCS Изыскания (RGS, RgsPl), RasterDesk, Spotlight и др.) обеспечивает комплексность при реализации «сквозных» технологий проектирования.

Обновленную версию программы можно приобрести у авторизованных партнеров. Пользователям с действующей подпиской обновление предоставляется бесплатно.

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«Сисофт девелопмент» (CSoft Development) – Российский разработчик инженерного программного обеспечения и технологий: САПР, BIM, PLM, комплексных решений для машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства и ГИС, электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования с большим опытом работы на рынке. С 1989 г. компания «Сисофт девелопмент» создает решения для управления инженерными данными по российским нормам и стандартам. За это время ее специалистами были разработаны более 60 программных продуктов, которые применяются крупными, средними и малыми предприятиями в России и за рубежом.