Разделы

ПО Софт
|

Компания АО «Сисофт девелопмент» (CSoft Development) объявляет о выходе версии 2024 программного комплекса GeoniCS

GeoniCS 2024 – это программный комплекс, работающий на платформах AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D или AutoCAD (версий от 2019 до 2024 включительно) и ZWCAD 2024 и позволяющий автоматизировать проектно-изыскательские работы. Предназначен для специалистов отделов изысканий и генплана.

Основные особенности GeoniCS 2024: поддержка 64-битных версий платформ AutoCAD/AutoCAD Map 3D/AutoCAD Civil 3D 2024, ZWCAD 2024; корректная простановка подписей при использовании пользовательской ПСК; исправлена ошибка, возникавшая при вызове команды построения поверхности из ленты или меню (вызов функции определения отметки с поверхности); добавлена ведомость пересечений сети.

Модуль «Топоплан» – ядро программы, позволяющее создавать топографические планы, вести базу точек съемки проекта, строить трехмерную модель рельефа и производить анализ полученной поверхности. На основе построенной модели рельефа программа обеспечивает возможность решать целый ряд прикладных задач.

Модуль «Генплан» используется при проектировании промышленных объектов различного назначения, а также объектов гражданского строительства. Модуль обеспечивает полное соответствие требованиям ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».

Модуль «Сети» позволяет проектировать внешние инженерные сети и оформлять необходимые выходные документы.

Модуль «Трассы» обеспечивает проектирование линейно-протяженных объектов и оформление необходимых выходных документов.

Модуль «сечения» позволяет получать сечения по существующей поверхности и отрисовывать проектные поперечники.

Модуль «Геомодель» предназначен для автоматизации процесса подготовки графических отчетных документов инженерно-геологических изысканий (инженерно-геологические разрезы и колонки).

На основе модели объекта GeoniCS 2022 автоматизирует выпуск чертежей, строго соответствующих действующим российским нормативам оформления документов. Заполняются все требуемые штампы и экспликации, а при необходимости производится автоматическая разбивка на листы заданного формата.

Совместное использование ПК GeoniCS с другими программными средствами «Сисофт девелопмент» (GeoniCS Изыскания (RGS, RgsPl), RasterDesk, Spotlight и др.) обеспечивает комплексность при реализации «сквозных» технологий проектирования.

Обновленную версию программы можно приобрести у авторизованных партнеров. Пользователям с действующей подпиской обновление предоставляется бесплатно.

***

«Сисофт девелопмент» (CSoft Development) – Российский разработчик инженерного программного обеспечения и технологий: САПР, BIM, PLM, комплексных решений для машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства и ГИС, электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования с большим опытом работы на рынке. С 1989 г. компания «Сисофт девелопмент» создает решения для управления инженерными данными по российским нормам и стандартам. За это время ее специалистами были разработаны более 60 программных продуктов, которые применяются крупными, средними и малыми предприятиями в России и за рубежом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Русские хакеры» собираются раскрыть гигантский массив данных взломанного регулятора связи в Европе

Выявлена сверхненужная в России категория разработчиков. Число вакансий сокращается, люди бегут за рубеж

Миллионы легендарных индийских программистов на грани увольнения за ненадобностью. Программисты из других стран на очереди

Хакеры переходят на российское ПО

Доля Linux на ПК всего за неделю выросла вдвое. Главное правильно подсчитать

Ушла целая эпоха. Windows больше не нужно переустанавливать

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android

Обзор Huawei MateBook D 14 — универсальный ноутбук c матовым экраном

Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать?

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще