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CSoft Development nanoCAD GeoniCS
GeoniCS – это программный комплекс, работающий на платформах AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D или AutoCAD (версий от 2019-й до 2024-й включительно) и ZWCAD 2024 и позволяющий автоматизировать проектно-изыскательские работы. Предназначен для специалистов отделов изысканий и генплана.
СОБЫТИЯ
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CSoft Development и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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