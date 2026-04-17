nanoCAD GeoniCS вместо Civil 3D в работе маркшейдерской службы «Русского Угля»

«Разрез Кирбинский» (подразделение компании «Русский уголь»), перешел с Civil 3D на российское решение nanoCAD GeoniCS, и создал цифровую среду, идеально заточенную под сложные процессы маркшейдерского дела на угледобыче: от планирования горных работ до контроля за буровзрывными операциями. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

Программа nanoCAD GeoniCS – мощный современный инструмент для автоматизации проектно-изыскательских работ, разработана компанией «Нанософт», ведущим российским вендором инженерного ПО.

После перехода на nanoCAD GeoniCS маркшейдерская служба «Разреза Кирбинский» полностью выстроила новый производственный контур. Сейчас все ключевые процессы выполняются в единой среде со стабильной производительностью и без разрывов в данных.

В nanoCAD GeoniCS ведется полный цикл подготовки под буровзрывные работы. Разные глубины скважин требуют точной настройки сетки, чтобы обеспечить кондиционный размер куска на выходе. Все это выполняется в nanoCAD GeoniCS, после чего формируется задание для взрывников. Участок автоматически обновляется, и команда видит реальную картину работы на каждом этапе.

В месячном и годовом планировании используется комбинация фактических и проектных поверхностей. На профилях сопоставляются разные периоды отработки и будущие проектные контуры. Каждый расчет площади и объема проводится в разрезе конкретного пласта и уступа: четыре поверхности – кровля, подошва, фактическое и проектное положения – образуют основу для расчета материалов. Результатом становится полностью оформленная таблица объемов по каждому пласту и горизонту.

nanoCAD GeoniCS также используется и для технического контроля. Маркшейдеры отслеживают соответствие фактических работ проектным поверхностям, контролируют продольные уклоны дорог, углы откоса и положение рабочих контуров.

Инструменты меток и автоматизированных подписей позволяют быстро выявлять отклонения и принимать корректирующие решения – это напрямую влияет на безопасность и качество ведения горных работ.

«В области маркшейдерии у нас много различных задач. Среди основных – планирование, подсчет объемов вскрышных и добычных работ, контроль правильности ведения горных работ и безопасность. В итоге мы получаем горную графическую документацию – все расчеты, планы, разрезы и профили должны быть “положены на бумагу” и идти дальше в работу, – сказал Александр Серебряков, главный маркшейдер «Разреза Кирбинский», – Маркшейдерская служба “Разреза Кирбинский” работает полностью в nanoCAD GeoniCS. Переход прошел без остановки технологических процессов и позволил сохранить весь объем накопленных данных. Это ПО полностью решает задачи маркшейдерской службы».