Цифровизация строительства, живые кейсы проектирования в российском ПО, передовые решения с ИИ: в Москве прошел инженерный форум «СИЛА ПЛАТФОРМЫ»

15 октября 2026 года в Москве в кластере «Ломоносов» и в онлайн-формате состоялся масштабный форум о проектировании, цифровизации и инновациях в строительстве «СИЛА ПЛАТФОРМЫ». Мероприятие собрало 1450 очных участников и несколько тысяч зрителей онлайн-трансляции.

Форум представил участникам актуальную картину цифровизации строительной отрасли: с какими инструментами работают передовые проектные компании, как российские решения применяются на реальных объектах и для каких прикладных задач инженеры уже сегодня используют искусственный интеллект. В деловой программе прозвучали десятки практических кейсов от команд Сбера, ДОМ.РФ, ПИК, Sminex, MARKS GROUP, ФСК, Росатома, Setl Group, «Татнефти», «ЕвроХима» и других компаний.

На главной сцене прошло популярное супершоу «ИИ в проектировании и строительстве» от BIM Просвет о практическом применении искусственного интеллекта в работе инженеров-проектировщиков и митап блогеров «BIM без презентаций и цензуры».

В одном из самых интересных докладов был представлен комплексный девелоперский проект «ЖК на Станиславского», полностью реализованный в отечественном ТИМ-контуре на базе решений «Нанософт». Техническим заказчиком выступала ГК «ТАК», генеральным проектировщиком — «АТТА-Проект». В проекте — три корпуса с общей подземной парковкой. Разделы АР, КР и инженерные системы разрабатывались в nanoCAD BIM, а для документооборота, работы с моделями, их проверки и выгрузки объёмов использовался «Цифровой контроль строительства» ДОМ.РФ Технологии. Корректировку информационных требований с учетом специфики отечественного ПО, разработку детального плана реализации проекта, обучение пользователей-проектировщиков, а также последующее сопровождение и техническую поддержку на всех этапах проекта осуществляла компания «Макссофт».

Стратегическим событием стала панельная дискуссия Совета Федерации «Кадры для технологического лидерства», где эксперты и представители власти обсудили настоящее и будущее инженерного образования, профессиональную подготовку специалистов и роль отечественного ПО в технологическом развитии отрасли. В дискуссии приняли участие сенаторы Российской Федерации Евстифеев Иван Александрович и Новиков Иван Владимирович, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Борисенко Григорий Валерьевич, заместитель директора цифрового развития Министерства транспорта Агафонкин Демид Борисович, исполняющий обязанности директора Департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Калинский Дмитрий Владимирович, заместитель директора Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Кольченко Светлана Александровна и директор программ развития для образовательных и научных организаций компании «Нанософт» Егорычев Олег Олегович.

Итоги работы тематических сессий форума

• Строительство и девелопмент

MARKS GROUP показала архитектурные и инженерные решения для одного из самых сложных проектов Москвы, ЖК «Бадаевский». «ТатНИПИнефть» поделилась опытом комплексного применения ТИМ на кампусах и нефтегазовых объектах. ГК «Инфарс» на примере проекта дома культуры в Карелии рассказала, как пройти государственную экспертизу с информационной моделью.

Архитектура и конструкции

Спикеры «Нанософт» продемонстрировали организацию работы в среде nanoCAD, новый функционал продукта nanoCAD BIM Строительство, сценарии его применения в реальных проектах и аспекты создания BIM-библиотек строительной продукции. Докладчики из проектного института «Сибирьэнергопроект» (АО «СибИАЦ») представили приемы работы с железобетоном и металлоконструкциями без переделок и потери точности. Специалисты «С-ИНФО» раскрыли тему применения BIM-моделей для мониторинга строительства транспортных магистралей (высокоскоростных линий, скоростных диаметров, мостов, путепроводов и опор), а компания «Нормасофт» показала методику переноса объектов из зарубежной программы в nanoCAD BIM Строительство.

• Инженерные системы

В самой насыщенной по числу докладов сессии эксперты «Нанософт» представили реализованный за прошедший год функционал комплекта nanoCAD Инженерия и провели развернутую презентацию возможностей nanoCAD BIM Вентиляция. Участники обсудили проектирование всего спектра систем: водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, электрики и систем безопасности.

• САПР и базовое проектирование

Секция охватила возможности Платформы nanoCAD: от 2D-проектирования до 3D и параметризации с использованием LISP и API. Конструкторы «Оргэнергокапитала» показали, как создать в nanoCAD конструкцию без единого анкера. Представители НЗПП «ВОСТОК» рассказали об автоматизации проектирования ремонтных работ средствами компонента «СПДС», специалисты «Центра программных решений» раскрыли секреты настройки параметрических объектов для больших сетей, а НТЦ «Интайр» продемонстрировал опыт проектирования современных автомобильных шин.

• Землеустройство, изыскания и лазерное сканирование

«Атомэнергопроект» поделился опытом переноса камеральной обработки результатов инженерно-геологических изысканий на Платформу nanoCAD. Спикер из «СибИАЦ» рассказал, как было поставлено на поток цифровое обследование опор ЛЭП и сокращен объем камеральных работ. МКУ «Единый заказчик в сфере строительства ФТ» представило опыт ведения топосъемки, кадастра и мониторинга федеральной территории «Сириус» в единой среде nanoCAD.

Маркшейдеры СУЭК-Кузбасс рассказали, как перешли от ручных замеров к автоматической сегментации облаков точек в угольной шахте. Специалисты «ТРАНСНЕФТЬ-ПОДВОДСЕРВИС» показали, как используют nanoCAD GeoniCS для мониторинга русловых процессов и строительных работ. «Корпорация Развития Нижегородской области» поделилась опытом реконструкции трамвайного депо в стесненной городской застройке. Также выступила компания «ГеоСмарт» с докладом о геотехническом мониторинге объектов в криолитозоне.

• API nanoCAD. Сессия для разработчиков

Сотрудники департамента разработки «Нанософт» представили направления развития Платформы nanoCAD и её программного интерфейса, новые возможности SDK, а также способы повышения эффективности генерации кода при помощи ИИ-агентов. Эксперты института «Гипроникель» поделились опытом создания корпоративных ИИ-инструментов силами инженеров без штата программистов, специалист института «Гипровостокнефть» рассказал, как сохранить двадцать лет наработок в AutoCAD и объединить LISP, .NET и Avalonia UI в экосистеме nanoCAD, а компания TBS представила практику автоматизации работы геодезистов.

• Машиностроительное проектирование

В центре внимания было развитие экосистемы для поддержки полного жизненного цикла изделия — от проектирования до производства. Специалисты «Трансмашхолдинга» показали путь от одной точки в облаке до полной модели производства, «НТПЦ Решение» — реинжиниринг архивов и перевод бумажных чертежей в работающие цифровые данные, «КОМПИ-ПРОЕКТ» — обработку 3D-моделей оборудования для ТИМ-проектов, ГК «Инфарс» — обеспечение точности машиностроительных объектов внутри строительных проектов, а «КАМ СИСТЕМЫ» — интегральную модель ответственности за качество выпускаемой продукции.

• Искусственный интеллект и smart-стандарты

Сессия показала, где искусственный интеллект уже приносит измеримую пользу в строительной отрасли. Спикеры Лаборатории ИИ ПИК рассказали, как ИИ избавляет инженера от рутины. «ПроТех Инжиниринг» (АО «МХК «ЕвроХим») представил доклад об управлении требованиями как драйвере качества ТИМ. Специалисты «Нанософт» продемонстрировали, как инновационный программный комплекс NSR Specification с элементами ИИ повышает качество проектирования на пилотном проекте, показали примеры создания и применения автономных ИИ-агентов, способных самостоятельно выполнять поставленные задачи.

• Среда общих данных

Участники обсудили трансформацию СОД из архива в инструмент оперативного управления. На сессии детально разобрали продукт TDMS Фарватер: «ГТ Морстрой» доказал его эффективность как ядра ТИМ-среды на примере проекта контейнерного терминала, «ВЭЛСТ-ПРОЕКТ» поделился опытом работы распределенной команды в TDMS Фарватер Web, а спикеры НПП «ИСТА-Системс» рассказали, как система помогла навести цифровой порядок и упростила работу главного инженера проекта.

Также на форуме прошли две пресс-конференции, на которых журналисты деловых и отраслевых изданий пообщались с экспертами и представителями государственных ведомств.

Форум «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» подтвердил статус ключевой площадки для обмена опытом, продемонстрировав зрелость отечественных программных платформ и готовность проектно-строительной отрасли к масштабной технологической трансформации.

Видеозаписи докладов и выступлений можно увидеть на сайте форума «СИЛА ПЛАТФОРМЫ».