Портфель отраслевых решений «Нанософт» пополнился двумя новыми профессиональными комплектами

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР, представляет готовые комплекты отраслевых решений: «nanoCAD комплект Строительство» – для проектирования зданий и сооружений, организации строительства, и «nanoCAD комплект Землеустройство» для автоматизации проектно-изыскательских работ. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

Комплекты программных продуктов «Нанософт» – это не набор разрозненных лицензий, а готовые автоматизированные рабочие места, настроенные под конкретные задачи. Такой подход упрощает процесс распределения лицензий внутри организации. Кроме того, стоимость комплекта значительно ниже, чем при покупке каждого продукта по отдельности, благодаря чему пользователь может сэкономить до 60%.

Единая *.dwg-среда проектирования обеспечивает максимальную совместимость без потерь проектных данных. Встроенные инструменты оформления гарантируют соблюдение российских стандартов, правил выполнения расчетов и требований ГОСТ к проектной документации.

– «nanoCAD комплект Строительство» – решения на платформе nanoCAD для проектирования и информационного моделирования архитектурных и конструктивных частей зданий и сооружений, организации строительства.

Состав комплекта: платформа nanoCAD (конфигурация Pro), «nanoCAD BIM Строительство», «nanoCAD Конструкции PS», «nanoCAD Металлоконструкции», «nanoCAD Стройплощадка».

– «nanoCAD комплект Землеустройство» – решения на платформе nanoCAD для автоматизации проектно-изыскательских работ: создания цифровых моделей рельефа, оформления топографических планов, проектирования инженерных коммуникаций и линейно-протяженных объектов.

Состав комплекта: платформа nanoCAD (конфигурация Pro), nanoCAD GeoniCS, «nanoCAD Землеустройство».

«Готовые комплекты позволяют оптимально распределить бюджет, полностью охватывая потребности проектного направления, избавляя пользователей от необходимости докупать в течение года дополнительное ПО и обеспечивая существенную экономию стоимости владения программными продуктами», – отметил Сергей Сыч, директор департамента управления продуктом «Нанософт».

Новые предложения дополнили портфель комплектов «Нанософт», в который входят:

– «nanoCAD комплект Инженерия» – для проектирования и информационного моделирования всех инженерных разделов зданий и сооружений.

Состав комплекта: платформа nanoCAD (конфигурация Pro), nanoCAD BIM ВК, «nanoCAD BIM Отопление», «nanoCAD BIM Электро», nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, «nanoCAD BIM Вентиляция».

– «nanoCAD комплект Корпоративный» – для комплексного проектирования полного цикла. Объединяет инструменты классического 2D-проектирования и передовые технологии информационного 3D-моделирования, поддерживает корпоративный режим работы.

Состав комплекта: платформа nanoCAD (конфигурация Pro), nanoCAD GeoniCS, «nanoCAD BIM Строительство», «nanoCAD Конструкции PS», «nanoCAD Металлоконструкции», «nanoCAD Стройплощадка», nanoCAD BIM ВК, «nanoCAD BIM Отопление», «nanoCAD BIM Электро», nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, «nanoCAD BIM Вентиляция».

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/