Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лопатин Никита
СОБЫТИЯ
|01.11.2025
|
Никита Лопатин -
Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования1
|08.11.2023
|Россияне создали приложение для Android, отучающее от смартфона 1
Лопатин Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|VK RuStore - Рустор 480 1
|Apple - App Store 2988 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3412 1
|Google Android 14590 1
|FreePik 1368 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155294 2
|Россия - УФО - Челябинская область 1369 1
|Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1682 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397292, в очереди разбора - 732553.
Создано именных указателей - 185105.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.