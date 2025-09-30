Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами cоздает 3D-модели сооружений в nanoCAD GeoniCS

ФГУП «НО РАО», компания, обладающая исключительным правом на окончательную изоляцию радиоактивных отходов в Российской Федерации, с помощью внедрения российского программного продукта nanoCAD GeoniCS решила ряд задач, связанных с оформлением и проверкой документации строительных проектов, а также возможностью моделирования инженерных сетей в 3D.

Обеспечивая решение проблем накопленного советского ядерного наследия и вновь образующихся РАО, компания является, по сути, государственным производственно-экологическим предприятием, ключевая цель которого – окончательная изоляция РАО с учетом любых потенциальных экологических рисков. Предприятие несет ответственность за весь жизненный цикл конструктивных исполнений пунктов окончательной изоляции РАО – от проектирования до строительства и эксплуатации. Ключевые задачи персонала включают: контроль проектной документации, ее сопровождение и контроль строительно-монтажных работ.

До внедрения nanoCAD GeoniCS именно на входной контроль ПРД и проверку исполнительной документации уходила значительная часть времени.

Критерии выбора продуктов «Нанософт»: возможность создания топографических планов; наличие функционала подготовки генеральных планов для предприятий; функционал по расчету объемов земляных масс; наличие инструментов для проектирования внешних внутриплощадочных инженерных коммуникаций (подземного и наземного типа); возможность проектирования линейно-протяженных объектов с подготовкой: (плана трассы, продольного профиля, поперечных сечений).

В результате был обеспечен плавный переход с AutoCAD на nanoCAD GeoniCS благодаря схожему интерфейсу и интуитивной понятности ПО.

Полностью сохранена функциональность: все задачи, выполнявшиеся ранее в AutoCAD и других ПО, реализуются в nanoCAD GeoniCS в полном объеме.

Ускорение процессов входного контроля ПРД (проектной и рабочей документации)) и проверки исполнительной документации.

Достигнут качественный скачок: возможность моделирования инженерных сетей в 3D позволила организовать переход от традиционных 2D-генпланов и сводных планов сетей к созданию полноценных 3D-цифровых генпланов.

«Переход на отечественное ПО превзошел ожидания, открыв новые перспективы для развития и дав импульс амбициозным проектам. Он наглядно показал: 3D-моделирование – это не будущее, а текущая производственная реальность. Безотлагательное внедрение современных решений во все сферы деятельности сегодня критически необходимо для сохранения конкурентоспособности и технологического суверенитета», — отметил Евгений Зенков, руководитель направления генплан филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».