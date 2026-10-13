Вся правда о цифровизации строительной отрасли, диалог с правительством, рабочий софт и прикладной ИИ в руках инженера на форуме «СИЛА ПЛАТФОРМЫ»
15 октября 2026 года в Москве (кластер «Ломоносов») и в онлайн-формате пройдет масштабный форум о цифровизации, российском инженерном ПО и технологиях искусственного интеллекта в строительстве. Будут представлены десятки кейсов от ведущих проектных организаций страны и прикладные сценарии применения ИИ. Состоится стратегический диалог о будущем инженерного образования — участие в дискуссии примут представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства транспорта, Министерства науки и высшего образования и Комитета Совета Федерации по экономической политике.
Через 4 дня ключевые игроки строительного рынка, девелопмента и машиностроения соберутся на ежегодном форуме «СИЛА ПЛАТФОРМЫ». Событие объединит 1300 очных участников, свыше 5000 онлайн-зрителей и 130 ведущих отраслевых экспертов.
Главный акцент программы этого года — результаты внедрения российского программного обеспечения для проектирования и инженерных задач, сквозного ТИМ и технологий искусственного интеллекта. Своим практическим опытом поделятся команды Сбера, ПИК, Газпром проектирования, ДОМ.РФ, Sminex, MARKS GROUP, ФСК, Росатома, Setl Group, Татнефти и ЕвроХима и других компаний.
Главные события центральной сцены
- Хедлайнер форума — Сергей Рязанский. Лётчик-космонавт, Герой России и ученый выступит с докладом «Жизнь в эпоху перемен. Космические подходы». Он расскажет, как орбитальные принципы управления рисками и работы в условиях полной неопределенности помогают решать сложнейшие задачи на Земле.
- Панельная дискуссия Совета Федерации «Кадры для технологического лидерства». Стратегический разговор о подготовке инженеров нового поколения для цифровой экономики.
- Супершоу «ИИ в проектировании и строительстве» от BIM Просвет. Живая демонстрация нейросетевых инструментов и ИИ-агентов от лидеров девелопмента — ПИК, Sminex и ФСК Регион.
- Митап «BIM без презентаций и без цензуры». Шесть знаковых BIM-блогеров без купюр разберут экономику внедрения: где технологии реально экономят миллионы, а где лишь создают лишнюю нагрузку на проектировщиков.
10 параллельных тематических потоков
Деловая программа форума охватывает всю цепочку девелопмента, изысканий и проектирования:
- Цифровая трансформация
Комплексный девелоперский ТИМ-проект на полностью отечественном софте от ДОМ.РФ Технологии, супершоу «ИИ в проектировании и строительстве» от BIM Просвет, дискуссия Совета Федерации «Кадры для технологического лидерства» и открытый баттл ведущих блогеров «BIM без презентаций и без цензуры».
- Строительство и девелопмент
ТИМ как стандарт индустрии: цифровые решения для уникального ЖК «Бадаевский» (MARKS GROUP), проектирование кампуса и нефтегазовых объектов («ТатНИПИнефть»), кейс «ЖК на Станиславского» («АТТА-Проект» и «Макссофт-24»), а также первый в Карелии ТИМ-проект, успешно прошедший госэкспертизу (ГК «Инфарс»).
- Архитектура и конструкции
Новый функционал nanoCAD BIM Строительство, создание BIM-библиотек, работа с железобетоном и металлоконструкциями («Сибирьэнергопроект»), мониторинг транспортных магистралей («С-ИНФО») и методика бесшовного переноса объектов из Revit в nanoCAD («Нормасофт»).
- Инженерные системы
Самый плотный поток форума: новинки линейки nanoCAD Инженерия, опыт ускорения выпуска документации в 4 раза на объекте площадью 170000 м² («Алабуга Девелопмент»), проектирование комплексной противопожарной защиты гостиницы на 870 номеров («Хорека Диджитал Системс») и передовые расчеты систем безопасности.
- Землеустройство и работа с данными лазерного сканирования
Премьеры года: презентация облачной платформы для работы с массивными облаками точек PointCloudVault и специализированного решения для работы в условиях вечной мерзлоты nanoCAD ММГ. Практика стандартизации стройконтроля по облакам точек от Setl Group и современные изыскания на базе nanoCAD GeoniCS.
- САПР и базовое проектирование
Глубокое погружение в Платформу nanoCAD: автоматизация проектирования ремонтных работ средствами компонента «СПДС» (НЗПП «ВОСТОК»), сложное 3D-моделирование («Оргэнергокапитал»), тонкости параметризации для масштабных сетей («Центр программных решений») и нестандартный кейс проектирования автомобильных шин (НТЦ «Интайр»).
- API nanoCAD. Сессия для разработчиков
Создание корпоративных приложений, расширение SDK и вайбкодинг. Кейс создания ИИ-инструментов силами инженеров без штата программистов («Институт Гипроникель»), объединение LISP, .NET и Avalonia UI с сохранением 20-летнего багажа наработок («Гипровостокнефть») и автоматизация геодезии от TBS.
- Машиностроительное проектирование
Сквозной жизненный цикл изделия: путь от облака точек до цифровой модели завода («Трансмашхолдинг»), реинжиниринг архивов и оцифровка бумажных чертежей («НТПЦ Решение»), обработка 3D-моделей оборудования для ТИМ-проектов («КОМПИ-ПРОЕКТ», ГК «Инфарс») и интегральная модель ответственности за результат («КАМ СИСТЕМ»).
- Искусственный интеллект и SMART-стандарты
Реальная польза нейросетей в инженерном деле: ИИ-агенты для работы с IFC-моделями (Сбер), автоматизация рутины инженера (Лаборатория ИИ ПИК), управление требованиями («ПроТех Инжиниринг» / ЕвроХим) и применение платформы NSR Specification с элементами ИИ на компрессорной станции Зейская («Газпром проектирование»).
- Среда общих данных (СОД)
Организация процессов согласования, управление версиями и контроль сроков на базе платформы TDMS Фарватер на примере проекта масштабного контейнерного терминала.
Форум «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» станет главной площадкой осени для инженеров, BIM-менеджеров, IT-директоров и руководителей девелоперских компаний, готовых переходить от экспериментов к результатам.
Дата: 15 октября 2026 года
Место проведения: Москва, Раменский бульвар, д. 1 (ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы», кластер «Ломоносов») + онлайн-трансляция.■ Рекламаerid:2W5zFJbbPDbРекламодатель: ООО «Нанософт разработка»ИНН/ОГРН: 7751031421/5167746333838Сайт: https://nanocad.ru/