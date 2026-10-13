Вся правда о цифровизации строительной отрасли, диалог с правительством, рабочий софт и прикладной ИИ в руках инженера на форуме «СИЛА ПЛАТФОРМЫ»

15 октября 2026 года в Москве (кластер «Ломоносов») и в онлайн-формате пройдет масштабный форум о цифровизации, российском инженерном ПО и технологиях искусственного интеллекта в строительстве. Будут представлены десятки кейсов от ведущих проектных организаций страны и прикладные сценарии применения ИИ. Состоится стратегический диалог о будущем инженерного образования — участие в дискуссии примут представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства транспорта, Министерства науки и высшего образования и Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Через 4 дня ключевые игроки строительного рынка, девелопмента и машиностроения соберутся на ежегодном форуме «СИЛА ПЛАТФОРМЫ». Событие объединит 1300 очных участников, свыше 5000 онлайн-зрителей и 130 ведущих отраслевых экспертов.

Главный акцент программы этого года — результаты внедрения российского программного обеспечения для проектирования и инженерных задач, сквозного ТИМ и технологий искусственного интеллекта. Своим практическим опытом поделятся команды Сбера, ПИК, Газпром проектирования, ДОМ.РФ, Sminex, MARKS GROUP, ФСК, Росатома, Setl Group, Татнефти и ЕвроХима и других компаний.

Главные события центральной сцены

Хедлайнер форума — Сергей Рязанский . Лётчик-космонавт, Герой России и ученый выступит с докладом «Жизнь в эпоху перемен. Космические подходы». Он расскажет, как орбитальные принципы управления рисками и работы в условиях полной неопределенности помогают решать сложнейшие задачи на Земле.

. Лётчик-космонавт, Герой России и ученый выступит с докладом «Жизнь в эпоху перемен. Космические подходы». Он расскажет, как орбитальные принципы управления рисками и работы в условиях полной неопределенности помогают решать сложнейшие задачи на Земле. Панельная дискуссия Совета Федерации «Кадры для технологического лидерства» . Стратегический разговор о подготовке инженеров нового поколения для цифровой экономики.

. Стратегический разговор о подготовке инженеров нового поколения для цифровой экономики. Супершоу «ИИ в проектировании и строительстве» от BIM Просвет . Живая демонстрация нейросетевых инструментов и ИИ-агентов от лидеров девелопмента — ПИК, Sminex и ФСК Регион.

. Живая демонстрация нейросетевых инструментов и ИИ-агентов от лидеров девелопмента — ПИК, Sminex и ФСК Регион. Митап «BIM без презентаций и без цензуры». Шесть знаковых BIM-блогеров без купюр разберут экономику внедрения: где технологии реально экономят миллионы, а где лишь создают лишнюю нагрузку на проектировщиков.

10 параллельных тематических потоков

Деловая программа форума охватывает всю цепочку девелопмента, изысканий и проектирования:

Форум «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» станет главной площадкой осени для инженеров, BIM-менеджеров, IT-директоров и руководителей девелоперских компаний, готовых переходить от экспериментов к результатам.

Дата: 15 октября 2026 года

Место проведения: Москва, Раменский бульвар, д. 1 (ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы», кластер «Ломоносов») + онлайн-трансляция.

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