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Setl Group Сэтл Групп Петербургская недвижимость многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний

Setl Group - Сэтл Групп - Петербургская недвижимость - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний

Setl Group – инвестиционно-строительный холдинг, объединяющий экспертизу в девелопменте, продаже недвижимости, консалтинге и IT-разработках. 

Setl Tech входит в холдинг Setl Group и разрабатывает цифровые продукты для бизнеса. 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.06.2026 ДОМ.РФ: к платформе данных строительной отрасли подключились новые участники 1
03.02.2026 Setl Group тестирует российскую платформу смешанной реальности BRIO MRS 3
29.12.2025 «Нанософт» подводит итоги 2025 года: массовый переход на nanoCAD, расширение портфеля отраслевых решений, запуск продуктов на базе ИИ 1
19.12.2025 СТД «Петрович» переходит на обмен электронными транспортными накладными 3
Цифровизация строительной отрасли 1
02.12.2025 Платформа Smartis представила мультиканальную post-view-аналитику для застройщиков 1
01.11.2025 Никита Лопатин -

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

 1
25.08.2025 К витрине новостроек на Wildberries присоединились еще 12 застройщиков 1
25.06.2025 ДОМ.РФ и Сэтл Групп заключили меморандум о взаимодействии в области цифровых технологий 1
16.06.2025 Как построить объект вовремя и не превысить бюджет 1
09.06.2025 Петербургская ИТ-компания запускает отдельное направление по разработке цифровых решений для рынка недвижимости 1
13.03.2025 «Аскон» вырос на 18% в 2024 году 1
12.03.2025 Представлена модернизированная система автоматизированного проектирования Renga Professional 1
11.03.2025 Setl Group внедряет решения на основе BIM-моделей 2
31.01.2025 Setl Group оптимизировал бизнес-процессы благодаря цифровым инновациям 2
19.11.2024 Setl Group и «Аскон» договорились о партнерстве в разработке и внедрении цифровых решений в строительстве 1
11.11.2024 Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО 2
11.10.2024 Холдинг Setl Group тестирует робособак на стройплощадке в Петербурге 1
19.06.2024 Девелопер Setl Group организовал процесс безопасной разработки, внедрив продукты Positive Technologies 1
14.06.2024 Строительная отрасль — аутсайдер или локомотив цифровизации 1
10.11.2023 Шубарев Максим Валерьевич: профессиональный путь 2
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
13.04.2023 Как цифровая трансформация помогает пережить сложные времена 1
23.12.2022 В России создана отраслевая цифровая платформа для определения индекса цен закупок стройматериалов 1
14.04.2020 Setl Group защитила данные удаленных сотрудников при помощи Falcongaze Securetower 2
02.12.2019 ВТБ объявил о первой в России сделке по VR-ипотеке 1
22.05.2018 «КИБ Серчинформ» обеспечит информационную безопасность холдинга Setl Group 1
09.04.2018 В «Петербургской Недвижимости» внедрена система электронного архива «Этлас» 6

Публикаций - 29, упоминаний - 44

Setl Group и организации, системы, технологии, персоны:

Renga Software - Ренга Софтвэа 46 5
Setl Group - Setl Tech - SetlTech - Сэтл Тех 6 5
9536 4
Нанософт 144 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 475 3
Монолит-Инфо 138 2
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 115 2
Технологии Будущего 168 2
ARTW - АРТВ 9 2
Инносети - Innoseti 21 2
Аметист Групп - Синтек 11 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 143 2
Синтека 11 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3013 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 627 1
Flant - Флант 202 1
Системы и Технологии ГК 128 1
ИндаСофт - InduSoft 29 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 504 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 1
Optimacros - Оптимакрос 104 1
ЛАД ГК - ЛАД-Интегратор - ЛАД-Проект - ЛАД-софт - ЛАД Ай Ти - Лад-Эйр - Lad 28 1
OSIsoft - ОСИсофт 16 1
GEH Engineering - ГЭХ Инжиниринг - ГЭХ Теплостройпроект 4 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 287 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 59 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 1
ССТ - Специальные системы и технологии 27 1
Rukki - Рукки 2 1
Smartis - Смартис 7 1
Setl Group - Brio Group - Brio MRS - Брио МРС - Бриолоджи 5 1
Broadcom - VMware 2599 1
SAP SE 5588 1
Cisco Systems 5357 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15633 1
Ред Софт - Red Soft 1216 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 121 1
Autodesk 639 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 210 2
Level Group - Левел Груп 32 2
Автобан ДСК ГК 20 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосинжпроект - Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений 16 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8783 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 208 2
Stada 27 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 237 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 91 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
Группа Самолет 106 1
MR Group - МР Групп - MR Office 42 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 10 1
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 8 1
Страна Девелопмент 8 1
Силовые машины 166 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Азия Цемент 13 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 95 1
Фора Банк 86 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 721 1
ОСК - Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 16 1
Selecty - Селекти 22 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 1
МСК - Международная строительная компания 4 1
Основа Холдинг ГК 29 1
ОТЭКО ГК 29 1
Балтийский берег ТД 4 1
Шереметьево Хэндлинг 49 1
Оргэнергострой 9 1
AVA Group - АВА Групп 4 1
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 12 1
Синара ГК - Синара–Девелопмент 3 1
Закупай ЭТП 6 1
БелЭкспертПроект 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13699 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2320 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 211 1
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 383 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 784 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 137 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64574 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25967 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25394 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35936 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22041 8
Оцифровка - Digitization 5161 8
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 566 7
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3637 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13819 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16045 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4366 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5144 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7396 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12149 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1716 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6214 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18022 4
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12859 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3567 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3748 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5003 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34603 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13883 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5605 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4765 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8191 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27268 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7629 2
Экзоскелет - Exoskeleton 114 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6397 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 985 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12119 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2794 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26191 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10234 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1179 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 615 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1264 2
Autodesk AutoCAD 375 4
Setl Group - Setl Tech - SetlSoft ICONA 3 3
Нанософт - nanoCAD 143 3
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 32 2
Linux OS 11468 2
Microsoft Teams - MS Teams 668 2
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 39 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3542 1
ALMI AlterOS 114 1
Renga BIM - Renga Architecture - Renga Structure - Renga Construction - Renga MEP 11 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 33 1
Ediweb - Dropcat 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 293 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Aladdin HASP SRM - Hardware Against Software Piracy - мультиплатформенная аппаратно-программная система защиты программ и данных от незаконного использования и несанкционированного распространения 30 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 202 1
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 31 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 50 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 27 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
OpenAI - ChatGPT 697 1
Axiom JDK СЗИ 173 1
Северсталь ПАО - Северсталь Платформа - Платферрум - b2b маркетплейс металлопроката 2 1
CSoft Development - GeoniCS 13 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 30 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 652 1
ЛАД ГК - Project Lad 19 1
БИС - ITQuick - Jumse 52 1
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 21 1
Интехрос - РОИН демонтажный робот 1 1
Синтека - Майснаб - сервис базовой автоматизации снабжения 1 1
Синтека - Фейскит - сервис для контроля трудовых и материальных ресурсов 2 1
Нанософт - nanoNODE 2 1
Айсорс - Виртуальный контроллер для построения и модернизации АСУ ТП 13 1
Microsoft Office 4146 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1565 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 357 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1283 1
Староверов Сергей 6 6
Малыхин Михаил 5 3
Лопатин Никита 4 3
Богданов Максим 40 2
Исаев Роман 2 2
Ершов Виталий 3 2
Князев Сергей 8 2
Ефимов Артем 17 2
Чурсин Дмитрий 87 1
Балашов Игорь 16 1
Добровинский Александр 48 1
Самородов Александр 14 1
Нейман Алексей 8 1
Бурилов Андрей 117 1
Климов Андрей 88 1
Ульянов Николай 176 1
Козак Николай 208 1
Кадыко Владимир 1 1
Юдин Дмитрий 37 1
Воронин Павел 195 1
Сивцев Илья 174 1
Евдокимов Игорь 61 1
Рыбаков Игорь 3 1
Сливко-Кольчик Елена 16 1
Аверина Мария 24 1
Александров Александр 86 1
Булгаков Кирилл 133 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Спирин Антон 88 1
Михайлик Константин 43 1
Каськов Валентин 24 1
Стоянов Алексей 56 1
Павлов Александр 121 1
Жучков Эдуард 12 1
Березин Евгений 10 1
Толстунова Ольга 13 1
Новожилов Алексей 20 1
Соломатин Иван 10 1
Гончарова Александра 5 1
Гончаров Александр 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 165184 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19439 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2833 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1769 2
США - Вирджиния - Виргиния 286 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 113 1
Италия - Венеция 78 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 77 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 34 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Мурино 43 1
Земля - планета Солнечной системы 10841 1
Азия - Азиатский регион 5901 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 1
Франция - Французская Республика 8151 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3561 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1462 1
Узбекистан - Республика 1989 1
Таджикистан - Республика 944 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1019 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3331 1
Северный полярный круг - Полярные регионы - Приполярье 140 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6620 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5579 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11532 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6564 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3006 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57362 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53176 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5658 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33526 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8872 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2166 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12244 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21493 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 590 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6480 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 370 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15944 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7363 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2556 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2311 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 738 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3780 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3115 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5735 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5437 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
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