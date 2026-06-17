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Setl Group Сэтл Групп Петербургская недвижимость многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний
Setl Group – инвестиционно-строительный холдинг, объединяющий экспертизу в девелопменте, продаже недвижимости, консалтинге и IT-разработках.
Setl Tech входит в холдинг Setl Group и разрабатывает цифровые продукты для бизнеса.
СОБЫТИЯ
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Setl Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
|НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 137 1
|Староверов Сергей 6 6
|Малыхин Михаил 5 3
|Лопатин Никита 4 3
|Богданов Максим 40 2
|Исаев Роман 2 2
|Ершов Виталий 3 2
|Князев Сергей 8 2
|Ефимов Артем 17 2
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Балашов Игорь 16 1
|Добровинский Александр 48 1
|Самородов Александр 14 1
|Нейман Алексей 8 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Климов Андрей 88 1
|Ульянов Николай 176 1
|Козак Николай 208 1
|Кадыко Владимир 1 1
|Юдин Дмитрий 37 1
|Воронин Павел 195 1
|Сивцев Илья 174 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Рыбаков Игорь 3 1
|Сливко-Кольчик Елена 16 1
|Аверина Мария 24 1
|Александров Александр 86 1
|Булгаков Кирилл 133 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Спирин Антон 88 1
|Михайлик Константин 43 1
|Каськов Валентин 24 1
|Стоянов Алексей 56 1
|Павлов Александр 121 1
|Жучков Эдуард 12 1
|Березин Евгений 10 1
|Толстунова Ольга 13 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Соломатин Иван 10 1
|Гончарова Александра 5 1
|Гончаров Александр 19 1
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