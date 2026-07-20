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CSoft Development ReCloudS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.07.2026 «Нанософт» представляет «nanoCAD Облака точек» 26 – новые инструменты и стабильность в каждой конфигурации 1
05.05.2026 ПО компании «Нанософт разработка» использовалось при инженерно-транспортной подготовке территорий многофункционального комплекса «Евроград» 1
02.06.2022 Практическая конференция 4.0 «Опыт цифровой трансформации отечественных производств» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

CSoft Development и организации, системы, технологии, персоны:

Нанософт разработка 23 3
Нанософт 145 2
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 121 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3863 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25447 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16085 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4788 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4370 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6235 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8584 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1503 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1676 1
Оцифровка - Digitization 5166 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2055 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1022 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1193 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5010 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7783 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12169 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26016 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1719 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 567 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13895 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1114 1
Нанософт - nanoCAD 144 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 32 1
СSoft TechnologiCS 8 1
CSoft Development - GeoniCS 13 1
CSoft Development - Model Studio CS 29 1
Кузина Юлия 1 1
Добрикова Светлана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19459 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21524 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6141 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57430 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 455 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6628 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2096 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 238 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11567 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
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