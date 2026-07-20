«Нанософт» представляет «nanoCAD Облака точек» 26 – новые инструменты и стабильность в каждой конфигурации

Компания «Нанософт», разработчик инженерного программного обеспечения, объявляет о выходе версии 26 «nanoCAD Облака точек», специализированного решения на платформе nanoCAD для обработки данных 3D-сканирования и решения инженерных и информационных задач в области геодезии, машиностроения, строительства, инфраструктурного и метрологического мониторинга. Об этом CNews сообщили представители ООО «Нанософт разработка».

Версия «nanoCAD Облака точек» 26 доступна в трех конфигурациях: ReClouds, «Метрология» и «Геотехнический мониторинг».

Что нового в конфигурации ReClouds

Создание ортофотопланов. Новая команда формирует ортофотопланы по набору перекрывающихся снимков прямо в nanoCAD, поэтому пользователю не надо переключаться в сторонние программные продукты для получения плоской привязанной картографической подложки.

Точное указание уровней сечений при послойной векторизации. В инструменте «Послойная векторизация» высота каждого сечения теперь может задаваться индивидуально относительно начального уровня для более точного отображения контуров объекта в облаке точек.

Прореживание облака без потери исходных измерений. В команде «Прореживание облака точек» добавлен режим, который не генерирует новые точки, а выбирает внутри каждого вокселя реальную измеренную вершину, ближайшую к центру масс, появились дополнительные способы прореживания. С итоговым облаком становится легче работать, но при этом оно остается «честным», без искажения исходных данных.

Плавные переходы цвета при раскраске по высоте. В инструменте «Раскраска сети по высоте» реализовано сглаживание границ цветовых интервалов для дискретной раскраски, за счет этого визуализация сети выглядит менее ступенчатой.

Что нового в конфигурации «Метрология»

Поддержка измерительного жезла. В программе реализована работа с измерительным жезлом, что расширяет перечень совместимого геодезического оборудования и позволяет специалисту выбирать инструмент под конкретную задачу.

Прямое измерение базовых точек с прибора. Новая команда передает список точек из дерева nanoCAD непосредственно в драйвер прибора через контекстное меню, поэтому измерения на объекте выполняются быстрее, без промежуточного экспорта списков.

Драйвер LeicaTPS и Редактор отчетов. Обновлен драйвер работы с электронными тахеометрами Leica и «Редактор отчетов», что делает работу более стабильной и удобной.

Что нового в конфигурации «Геотехнический мониторинг»

Оценка геометрических параметров РВС. Новая команда «Оценка геометрических параметров РВС» позволяет выполнять расчет основных геометрических параметров резервуаров, оценку деформаций и определение отклонений от нормативных и проектных параметров, а также формировать отчет на основании полученных данных.

Обновление «nanoCAD Облака точек» 26 дает специалистам еще больше возможностей для точной и быстрой работы с данными сканирования, не требуя переключения между разными программами. Компания «Нанософт» продолжает развивать продукт, опираясь на реальные задачи пользователей, и приглашает всех желающих протестировать новые функции в течение 30 дней бесплатно.

Пользователи «nanoCAD Облака точек» 25 с действующими подписками получат «nanoCAD Облака точек» 26 бесплатно.