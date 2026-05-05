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CSoft Development GeoniCS
GeoniCS – это программный комплекс, работающий на платформах AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D или AutoCAD (версий от 2019-й до 2024-й включительно) и ZWCAD 2024 и позволяющий автоматизировать проектно-изыскательские работы. Предназначен для специалистов отделов изысканий и генплана.
СОБЫТИЯ
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CSoft Development и организации, системы, технологии, персоны:
|Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 25 1
|Русский Уголь 6 1
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2376 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163802 9
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19308 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
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