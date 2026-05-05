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CSoft Development GeoniCS

GeoniCS  – это программный комплекс, работающий на платформах AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D или AutoCAD (версий от 2019-й до 2024-й включительно) и ZWCAD 2024 и позволяющий автоматизировать проектно-изыскательские работы. Предназначен для специалистов отделов изысканий и генплана.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.05.2026 ПО компании «Нанософт разработка» использовалось при инженерно-транспортной подготовке территорий многофункционального комплекса «Евроград» 1
17.04.2026 nanoCAD GeoniCS вместо Civil 3D в работе маркшейдерской службы «Русского Угля» 1
07.04.2026 Портфель отраслевых решений «Нанософт» пополнился двумя новыми профессиональными комплектами 1
23.03.2026 nanoCAD GeoniCS 26.0 — новая версия российского ИТ-решения для изысканий, землеустройства и проектирования 1
26.02.2026 «Софтлайн Решения» внедрила САПР-платформу для проектирования и моделирования объектов nanoCAD на промышленном предприятии 1
01.11.2025 Никита Лопатин -

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

 1
30.09.2025 Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами cоздает 3D-модели сооружений в nanoCAD GeoniCS 1
24.07.2023 Компания АО «Сисофт девелопмент» (CSoft Development) объявляет о выходе версии 2024 программного комплекса GeoniCS 3
17.12.2013 «Нанософт» обновила решение для специалистов отделов изысканий и генплана «nanoCAD Геоника» 2
08.12.2010 Вышел новый продукт для специалистов отделов изысканий и генплана – «nanoCAD Геоника» 1.0 2
03.12.2009 «Нанософт» выпустила nanoCAD Топоплан 1.0 для создания топографических планов 2

Публикаций - 13, упоминаний - 18

CSoft Development и организации, системы, технологии, персоны:

Нанософт 141 10
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 119 3
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 172 2
Softline - Софтлайн 3615 2
Comindware - Колловэар 197 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 51 1
Multifactor - Мультифактор 123 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1600 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 31 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2902 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5539 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 900 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 397 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 323 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 421 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 259 1
АйТи 1506 1
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Крок - Croc 1940 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 25 1
Русский Уголь 6 1
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4317 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24935 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1651 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2623 3
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 553 3
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