«Софтлайн Решения» внедрила САПР-платформу для проектирования и моделирования объектов nanoCAD на промышленном предприятии

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект для промышленного предприятия. Специалисты «Софтлайн Решений» подобрали ПО в соответствии с требованиями заказчика и внедрили отечественную платформу для проектирования и моделирования объектов nanoCAD, а также провели обучение. Использование nanoCAD обеспечивает непрерывность и эффективность бизнес-процессов заказчика.

Предприятие обратилось в «Софтлайн Решения», так как требовалось перейти от 2D- к 3D-системам при реализации проектов. Для этого необходимо было выбрать отечественное ПО для проектирования, которое может заменить иностранные аналоги. Изучив рынок, специалисты «Софтлайн Решений» предложили платформу nanoCAD от «Нанософт» и подготовили технико-экономическое обоснование внедрения. В числе преимуществ платформы клиент оценил универсальность и возможность применения технологий информационного моделирования (ТИМ). Также были выбраны специализированные решения «Нанософт» и выстроена стратегия перехода на новое ПО.

Команда «Софтлайн Решений» поставила и внедрила в ИТ-инфраструктуру заказчика инструмент для автоматизации проектно-изыскательских работ nanoCAD GeoniCS и ТИМ-решения: «nanoCAD BIM Электро», «nanoCAD BIM ВК», «nanoCAD BIM Отопление», «nanoCAD BIM Вентиляция», «nanoCAD BIM Конструкции». С помощью этих инструментов сотрудники заказчика могут успешно выполнять комплексное проектирование объектов. В качестве среды общих данных был выбран продукт «CADLib Модель и Архив» – информационная система, которая обеспечивает управление процессом проектирования, проверку 3D-моделей.

Сотрудники предприятия прошли курс «Быстрый старт с внедрением» от «Софтлайн Решений». В ходе обучения представители заказчика узнали, как эффективнее использовать инструменты моделирования и создавать плагины и скрипты, которые упрощают проектирование.

Кроме того, специалисты «Софтлайн Решений» совместно с инженерами предприятия создали пилотный проект, в котором были задействованы все новые ИТ-продукты. Были спроектированы 3D-модели здания, определены и исправлены коллизии, подготовлена проектная и рабочая документация.

«В течение года команда «Софтлайн Решений» обеспечивала обучение и техническую поддержку, что позволило укрепить взаимодействие с заказчиком. В результате реализации проекта предприятие в необходимые сроки перешло на новую платформу для проектирования и обеспечило непрерывность критически значимых бизнес-процессов», – сказал Александр Клецков, менеджер по развитию бизнеса САПР/ГИС «Софтлайн Решений».