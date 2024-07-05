12 млн архивных документов в «Яндексе» помогают россиянам найти предков

С начала 2024 г. в сервисе «Яндекса» «Поиск» по архивам появилось около 10 тыс. новых дел – это более 2,3 млн сканов. Всего сейчас более 12 млн оцифрованных страниц из архивов 15 регионов страны. Это помогает быстро находить упоминания людей, населенных пунктов и событий в расшифрованных нейросетью рукописных документах XVIII–XX веков. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Благодаря новым партнерам за последние полгода география сервиса «Поиск» по архивам значительно расширилась. Новые материалы охватывают Вологодскую область и Дальний Восток: современную территорию Хабаровского края, Камчатки, Якутии, Чукотки, Приморского края, Еврейского автономного округа и другие регионы. Также впервые на сервисе стали доступны документы из республиканского архива Дагестана и муниципальных архивов Московской области: Одинцово и Серебряных Прудов. Кроме того, продолжают поступать документы от партнеров сервиса из Оренбургской, Новгородской, Иркутской, Астраханской и Московской областей.

Пополнилась и коллекция периодики. В «Поиске» по архивам уже были доступны архивы епархиальных ведомостей и газет «Вечерняя Москва» и «Советский спорт», в 2024 г. к ним добавились «Сенатские ведомости», «Дагестанская правда» и «Красная звезда». Кроме того, появились справочники из фондов Национальной электронной библиотеки и Российской государственной библиотеки.

Ежемесячно «Поиском» по архивам пользуется около 1 млн человек.