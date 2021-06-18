Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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МТС Мобильные сотрудники
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Публикаций - 39, упоминаний - 48
МТС Мобильные сотрудники упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 34
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
|NVision Group - Энвижн Груп 546 1
|ЛайфТелеком - Телфин 97 1
|Монитор безопасности 69 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
|Белимов Александр 14 3
|Сергиенко Андрей 14 1
|Козлов Михаил 153 1
|Нечай Елена 25 1
|Тюрина Мария 39 1
|Аветисян Армен 41 1
|Мельников Александр 63 1
|Чернов Григорий 17 1
|Красников Александр 8 1
|Сивакозов Александр 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769536, в очереди разбора - 673220.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769536, в очереди разбора - 673220.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru