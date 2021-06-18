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МТС Мобильные сотрудники


18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
16.09.2020 МТС поможет бизнесу контролировать доставку грузов логистическими компаниями 2
10.05.2017 МТС представила коробочное решение «Бизнес под контролем» 1
12.04.2017 МТС потратила 500 миллионов на инфраструктуру для корпоративных клиентов 1
16.12.2016 МТС организовала мобильные рабочие места для Псковских бригад скорой помощи 1
18.11.2016 Бесплатный Wi-Fi стал важнее секса и алкоголя 1
08.09.2016 Рост базы корпоративных клиентов МТС обеспечили конвергентные услуги и дополнительные сервисы 1
02.09.2016 Более 260 ставропольских компаний стали клиентами МТС за первое полугодие 2016 1
22.08.2016 МТС: Астраханские компании увеличили потребление оптимизирующих услуг связи 1
05.07.2016 МТС отмечает рост популярности облачных и телематических сервисов среди бизнес-клиентов Среднего Урала 1
31.05.2016 «Телфин» запустил услугу для объединения сотовых телефонов с офисной АТС 1
26.05.2016 МТС: Каждая четвертая компания Омского региона использует телеком-сервисы для снижения затрат 1
26.01.2016 «МегаФон» и МТС проследят за корпоративными абонентами 1
24.12.2015 МТС отмечает рост спроса на контактные сервисы среди корпоративных клиентов в Томской области 1
21.07.2015 МТС фиксирует рост спроса на M2M-сервисы среди корпоративных клиентов в Хакасии 1
14.07.2015 Бизнес Прикамья координирует сотрудников в онлайн-режиме 1
16.06.2015 SIM-карты МТС «мониторят» нефтяные регионы Западной Сибири 1
25.02.2015 Красноярский бизнес оптимизирует затраты при помощи телеком-сервисов 1
04.12.2014 Популярность телеком-сервисов МТС среди госструктур Пензенской области выросла в 2 раза 1
18.11.2014 МТС отмечает повышенный спрос на «мобильных сотрудников» в Омске 1
25.07.2014 МТС проследит за поведением водителей корпоративных автомобилей 2
16.12.2013 МТС увеличила число SIM-карт в М2М-сегменте Сибири 1
17.10.2013 МТС отмечает рост использования M2M-сервисов корпоративными клиентами в Омской области 1
16.08.2013 МТС отмечает рост популярности сервисов мобильного позиционирования в бизнес-сегменте Урала 1
14.08.2013 МТС в Забайкалье отмечает повышенный спрос на решения по координации работы бизнеса 1
09.07.2013 МТС и «Ренессанс страхование» запустили «Умное автострахование» 1
28.01.2013 МТС представила специальное мобильное приложение для координации работы разъездного персонала 2
13.11.2012 Архангельские машины скорой помощи оснастили навигацией МТС 2
31.10.2012 МТС представила телематические решения на основе ГЛОНАСС 1
10.10.2012 МТС повышает эффективность мониторинга пожарной безопасности в Калуге 1
16.03.2012 МТС выступит в 2012 г. поставщиком услуг сотовой связи для правительств 11 областей ЦФО 1
03.02.2012 Навигационные сервисы МТС для корпоративных клиентов стали доступны на iPhone и iPad 3
22.08.2011 МТС для СМБ транспортной отрасли: все во имя оперативности 2
05.07.2011 МТС представила устройство персонального GPS-мониторинга «МТС-Трекер» 1
07.12.2010 МТС представила автоматизированную систему мониторинга транспортных средств инкассации 2
06.09.2010 МТС запустила новое тарифное предложение для корпоративных клиентов «Антиугон» 2
19.01.2010 МТС добавила в услугу «Мобильные сотрудники» поддержку MPS и GPS 1

Публикаций - 39, упоминаний - 48

МТС Мобильные сотрудники упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
ЛайфТелеком - Телфин 97 1
Монитор безопасности 69 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Открытие ФК 538 1
Уралкалий ПАО 62 1
Heineken 23 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Газпром добыча Иркутск 3 1
Картли ГК 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
МТС Автосекретарь 35 5
МТС Коммуникатор 20 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
МТС M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 15 1
МТС SIM-карты 35 1
Google Android 10751 1
Белимов Александр 14 3
Сергиенко Андрей 14 1
Козлов Михаил 153 1
Нечай Елена 25 1
Тюрина Мария 39 1
Аветисян Армен 41 1
Мельников Александр 63 1
Чернов Григорий 17 1
Красников Александр 8 1
Сивакозов Александр 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 4
Россия - СФО - Новосибирск 1980 4
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Европа 3788 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - Курск 232 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Россия - Абакан 95 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - Омск 632 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - Пермь 743 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 1
Россия - Ставропольский край 462 1
Россия - Тюменская область 589 1
Россия - Березники 22 1
Россия - Омская область 385 1
Россия - Соликамск 31 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Россия - Республика Хакасия 251 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Пензенская область 349 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - Челябинская область 661 1
Россия - Томская область 424 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769536, в очереди разбора - 673220.
Создано именных указателей - 46354.
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