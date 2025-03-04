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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170088
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Роговцев Алексей


04.03.2025 МТС в преддверии пожароопасного сезона разработала превентивные решения для природных зон 1
10.12.2024 «МТС Геоэффект» и hh.ru: мужчины на 20% чаще женщин посещают форумы по ИИ и кибербезу 1
07.11.2024 МТС разработала решение для повышения точности работы спецтехники 1
08.06.2023 Два решения цифровой экосистемы МТС стали победителями премии CIPR Digital-2023 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Роговцев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12832 4
4ГНСС 2 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 336 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 451 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1771 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66962 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2856 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51176 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7709 1
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QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2906 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1360 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11249 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 98 1
DevOps - Development и Operations 899 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8220 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8111 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7110 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 20 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6303 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1322 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1067 1
МТС - SKAI - СМА-РТ - платформа управления транспортом 8 1
МТС Мобильные сотрудники 112 1
Сливко-Кольчик Елена 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 145757 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2441 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43473 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 673 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7523 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1795 1
Россия - УФО - Челябинская область 1236 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3132 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2859 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24298 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18723 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 927 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29387 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4173 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8612 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 852 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2028 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344488, в очереди разбора - 765593.
Создано именных указателей - 170088.
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