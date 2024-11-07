МТС разработала решение для повышения точности работы спецтехники

МТС разработала программно-аппаратный комплекс и усовершенствовала собственные платформы SKAI и «Мобильные сотрудники» для управления коммерческими автопарками. Решение позволит повысить качество мониторинга работы специализированной техники в сельском хозяйстве, промышленности и городских инфраструктурных проектах, а также оптимизировать и ускорить поиск грузов в логистической отрасли.

Пользователи платформы управления транспортом SKAI и платформы для управления персоналом «Мобильные сотрудники» без больших затрат на сложную автоматизацию смогут реализовать производственные задачи, в которых скорость и качество работ зависят от определения местоположения объекта с сантиметровой точностью. Новый программно-аппаратный комплекс с функционалом определения точных координат с помощью специального разработанного ГНСС-приемника нового поколения легко интегрируется в существующие цифровые решения.

Например, в сфере транспорта и логистики использование высокоточного позиционирования позволит организовать контроль нахождения и передвижения грузов, малогабаритной техники, погрузчиков на открытых производственных и складских площадях и маршрутах. Решение упростит и ускорит процесс поиска электрокаров на территории парков, заповедников и гольф-клубов. Контроль следования по маршрутам станет точнее, а данные о местонахождении будут отображаться в мобильном приложении, тем самым упрощая их поиск для гостей. В агропромышленной отрасли повысит качество контроля за сельскохозяйственными работами на всех этапах благодаря точности до нескольких сантиметров.

Для выпуска на рынок нового решения МТС объединила усилия с российским разработчиком оборудования «4ГНСС». В программном обеспечении были выполнены необходимые функциональные доработки: разработан терминал сбора и передачи данных, который сохраняет полный функционал многочастотного ГНСС-приемника, и может быть оснащен дополнительными опциями, например, встроенным GSM-модемом. Решение позволяет не только накапливать данные для последующего анализа, но и передавать точные координаты в режиме реального времени, обеспечивая максимальный контроль за точностью выполнения задач.

«Целому ряду отраслей необходима абсолютная точность показаний, чтобы избежать финансовых потерь, предотвратить нецелевое использование ресурсов, а также обеспечить качество и безопасность движения в режиме реального времени. Мы усовершенствовали функционал наших сервисов для работы с высокоточными координатами, поддержав интеграцию с новейшим оборудованием, что позволяет повысить контроль качества исполнения работ на всех этапах», — отметил руководитель центра «Геосервисы» МТС Алексей Роговцев.

«Flybox-2 — малогабаритный многофункциональный ГНСС-приемник с гибким набором опций, может быть оснащен GSM, IMU, а также УКВ-модемом. Создан специально для применения в приложениях, ограниченных по размерам и не требующих защиты IP67. Конструкция приемника специально разработана для возможности модификации и расширения функционала по мере роста задач», — сказал технический директор «4ГНСС» Денис Шелаев.