МТС автоматизировала операционные процессы сервиса «Ситибайк» с помощью «Мобильных сотрудников»

МТС интегрировала решение «Мобильные сотрудники» в сервис «Ситибайк» для автоматизации управления командами велопроката. Внедрение продукта позволило оптимизировать маршруты движения и оцифровать ключевые бизнес-процессы, после чего эффективность сотрудников выросла на 67%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

До применения технологии от МТС задачи по сборке, ремонту и перевозке велосипедов, привязанные к географическим точкам, были лишены структуры и требовали грамотного распределения между исполнителями. Внедрение системы позволило упростить процессы. На сегодняшний день между исполнителями ежедневно создается и распределяется более 1000 заданий, которые синхронизируются с внутренней системой компании за две-три минуты. Новое решение позволило четко привязывать водителей к количеству выполненных задач, а диспетчеры получили возможность быстро распределять поручения и выгружать отчеты по окончании смены.

В результате интеграции нового сервиса удалось повысить продуктивность работы велопроката. Помимо роста эффективности персонала, скорость выполнения задач сократилась более чем в два раза, а общее количество заданий увеличилось втрое. Кроме этого, благодаря более быстрой доставке число доступных велосипедов для пользователей выросло на 31%, а для участников велофестивалей – на 22%.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

«Ситибайк остро нуждался в системе, которая могла бы автоматизировать обслуживание большого парка велосипедов по всей столице. Многие рассмотренные нами решения были ориентированы на прямое взаимодействие с клиентами, в то время как наша работа направлена на тысячи единиц техники. Сервис «Мобильные сотрудники» органично вписался в нашу механику, а также существенно оптимизировал логистику и повысил эффективность персонала. Отдельным преимуществом стало безболезненное погружение сотрудников в сервис. В прошлом сезоне использовалась аналогичная система контроля задач, поэтому переход на решение от МТС не стало чем-то сложным. Мы переложили знакомую модель работы на более удобный интерфейс», – сказал руководитель отдела автоматизации «Ситибайк» Алексей Присяжнюк.

«Парк велосипедов является подвижной инфраструктурой, а сотрудникам, чья работа тесно связана с маршрутизацией, важно быстро находить и брать задания с минимальным вовлечением диспетчеров. Система «Мобильные сотрудники» поддерживает интеграцию с CRM, бухгалтерскими и логистическими программами за счет использования стандарта B2B Open API. Благодаря этому обеспечивается эффективное управление мобильным персоналом и ресурсами компании: появляется возможность в реальном времени отслеживать текущее местоположение сотрудников и анализировать историю их перемещений непосредственно в рабочих приложениях без необходимости переключения между различными сервисами», – отметил руководитель центра продуктов «Геосервисы» МТС Алексей Роговцев.

