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МТС в преддверии пожароопасного сезона разработала превентивные решения для природных зон

МТС объявила о том, что разработала комплекс решений для профилактики и предотвращения возгораний в лесах и других природных зонах. С начала 2024 г. в Подмосковье тестируется мониторинг посетителей заповедников в режиме реального времени с помощью геоаналитики, а в Приморье и ряде других регионов – умное видеонаблюдение и технология распознавания огня и дыма на базе ИИ.

Анализ скопления точек людей позволяет оперативно выявлять аномальное поведение или действия внутри охраняемой зоны. МТС «Геоэффект» анализирует обезличенные портреты посетителей, отображает группы людей на специальной тепловой карте по принципу триангуляции. В случае превышения предельно допустимых показателей по количеству, отправляет уведомления в профильные службы организации или информационные системы контролирующих органов.

Если устройства группы пользователей остаются на участке леса с ограничением на разведение огня более 15 минут, программа фиксирует это как потенциально опасное скопление. В сезон пожарной опасности диспетчер может направить в такую зону лесную охрану. Так, в 2024 г. система была успешно протестирована в лесах Подмосковья.

Помимо выявления нарушителей МТС внедрила в ряде регионов умное видеонаблюдение и пилотирует технологию распознавания огня и дыма в режиме реального времени от входящей в экосистему МТС VisionLabs. Система с помощью технологии компьютерного зрения обрабатывает кадры, поступающие с определенной периодичностью от обзорных камер, выявляет наличие дыма или возгорания, оценивает масштаб задымления или возгорания и оповещает оператора.

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Видеоаналитика VisionLabs позволяет определить очаги возгорания еще на ранних стадиях, что практически невозможно при просмотре изображения с десятков камер. ИИ способен непрерывно обрабатывать большой поток данных, работая при этом с постоянной точностью и без потери концентрации.

«МТС уже применяет умное видеонаблюдение и геоаналитику для предупреждения пожаров в природных зонах Краснодарского и Приморского краев, Башкирии, Челябинской области, ХМАО и других регионах. Специализированное ПО анализирует большие данные с камер, датчиков, информацию o состоянии лесов и метеорологических условиях, отправляет сигнал тревоги на смартфоны с точным указанием координат и выстраиванием маршрута. В условиях увеличения угроз и вызовов, с которыми сталкивается общество, госсектор начинает активно применять технологичные решения на основе ИИ, геосервисов и Big Data для обеспечения безопасности. Системы превентивного мониторинга также будут востребованы в сельском хозяйстве, на распределительных центрах и стройплощадках, когда необходимо вовремя обнаружить угрозы, находящихся в зоне опасности людей и начать эвакуацию», — отметил руководитель центра «Геосервисы» МТС Алексей Роговцев.

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