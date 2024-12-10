«МТС Геоэффект» и hh.ru: мужчины на 20% чаще женщин посещают форумы по ИИ и кибербезу

МТС и hh.ru, российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников, проанализировали посещаемость главных ИТ-мероприятий 2024 г. и спрос на ИТ-специальности. По данным «МТС Геоэффект», более 60% участников ИТ-мероприятий по кибербезопасности, DevOps (бэкэнд-разработке) и ИИ — мужчины, а менее 40% — женщины. При этом более 80% слушателей форумов по предпринимательству, инновациям в бизнесе, HR и медицинским технологиям оказались женщинами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа «МТС Геоэффект» изучила более 50 тыс, посетителей 15 крупнейших ИТ-мероприятий по различным параметрам. Около 65% участников проживают в Москве и Московской области. Среди посетителей из других регионов отмечены жители Санкт-Петербурга (2,9 тыс.), Астраханской области (1,6 тыс.), Ленинградской области (605), и Краснодарского края (509). За 2024 г. мероприятия по DevOps и кибербезопасности посещали преимущественно мужчины, — более 61% всей аудитории, тогда как доля женщин составила менее 39%. На событиях, связанных с предпринимательством, HR и медицинскими технологиями, доля женщин достигала 53%, что на 15% выше по сравнению с их посещаемостью на мероприятиях по DevOps и кибербезопасности.

Начинающие специалисты на 75% чаще посещают мероприятия, связанные с HR, информационной безопасностью и ИИ, тогда как более опытная аудитория проявляет интерес к темам предпринимательства и медицины в ИТ. Основная возрастная категория участников — от 18 до 34 лет (45%), группа от 35 до 44 лет составляет более 27% участников, а старше 45 лет — менее 20%. По данным hh.ru, спрос на форумы с тематикой технологий искусственного интеллекта обусловлен двукратным ростом предложения со стороны рынка. Число вакансий, связанных с ИИ, за 10 месяцев 2024 г. составило 36,8 тыс., что на 80% выше показателя такого же периода 2023 года.

Согласно данным геоаналитики, уровень доходов визитеров также зависит от тематики мероприятий. Посетители событий по кибербезопасности и HR зарабатывают значительно меньше по сравнению с участниками мероприятий по DevOps, что, как считают в hh.ru, может быть связано с большим количеством соискателей и ростом спроса на таких специалистов. По данным hh.ru, с января по октябрь 2024 г. компании разместили свыше 23 тыс. вакансий в сфере информационной безопасности, что на 16% превышает показатель аналогичного периода 2023 г.

По данным «МТС Геоэффект», доходы 4% участников ИТ-форумов по кибербезопасности превышают 300 тыс. руб., что на 20% больше среднего по отрасли. При этом 60% посетителей имеют доход ниже 100 тыс. рублей, 20% — от 100 до 150 тыс., и 16% — от 150 до 300 тыс. руб. По данным hh.ru, медиана ожидаемой зарплаты у соискателей мужского пола в сфере ИТ в 2024 г. составляет 118 тыс. руб. в среднем по стране, у ИТ-соискательниц — 80,3 тыс. руб.

В среднем, продолжительность пребывания на мероприятии составила до одного часа, после двух часов нахождения на площадке 80% участников покидают мероприятие, но 35% из них возвращаются в течение дня для повторного участия в нетворкинге.

«Геоаналитика все активнее используется бизнесом не только для анализа турпотока, но и для составления портрета посетителей мероприятий и торговых точек, а также оценки эффективности бизнеса. В частности, мониторинг объектов позволяет на основе обезличенных данных посетителей лучше понимать аудиторию ИТ-мероприятий. Это позволит продуктивнее планировать будущие события и адаптировать их под интересы аудитории в 2025 г.», — сказал руководитель центра геосервисов МТС Алексей Роговцев.