МТС запустила сервис «Посещаемость 2.0» для анализа объектов, территорий и массовых мероприятий

МТС сообщает о запуске новой версии аналитического геосервиса, который позволяет увеличить посещаемость мероприятий на 20%. Теперь выбор объектов для изучения стал гибче, а визуальная аналитика тепловых карт – доступнее. Кроме этого, в подробном обзоре данных появился уникальный блок с тратами посетителей в разрезе разных категорий.

Сервис, разработанный на основе платформы «МТС Геоэффект», помогает исследовать посещаемость торговых центров, парков, пляжей, муниципальных мероприятий, популярных курортов и прочих социально значимых объектов. Инструмент позволяет оценить обеспеченность гостей фудкортами, кафе, пропускными пунктами, рекреационными зонами и другой инфраструктурой. В основе сервиса лежат агрегированные обезличенные данные о количестве посетителей, их социально-демографическом составе и времени, проведенном людьми на площадке. Благодаря такой статистике бизнес может прорабатывать более эффективные маркетинговые стратегии и рекламные кампании, правильно сегментировать аудиторию и персонализировать предложения. Практическая польза этой аналитики уже подтверждается результатами: ежегодный мониторинг мероприятий позволил клиентам МТС увеличить в 2025 г. посещаемость своей локации в среднем на 20% по сравнению с 2024 г. Рост аудитории влечет за собой и увеличение среднего чека: например, клиенты, которые развивали детскую инфраструктуру на основе данных «МТС Геоэффекта», смогли привлечь семейную аудиторию на свои объекты, что привело к повышению выручки в среднем на 15%.

Обновленная версия упрощает старт и навигацию. Пользователь с первого шага погружается в визуальную аналитику – тепловую карту с объектами для исследования. Можно изучить пересекающуюся аудиторию, увидеть места концентрации или ночные и дневные места пребывания посетителей. Привычки потребителей, их поведение и потребности стали наглядными и подтвержденными статистикой – бизнес лучше понимает что хочет клиент и где потенциал для увеличения выручки.

Существенным элементом модернизации стали данные о расходах. Теперь в подробном анализе появился уникальный блок с тратами посетителей в разрезе разных категорий, где можно увидеть количество покупок, сумму трат за определенный период и средний чек за покупку. Такая информация дает предпринимателям возможность четче отслеживать клиентский опыт, оптимизировать ценообразование и ассортимент, усиливать конкурентное преимущество.

«На сегодняшний день «МТС Геоэффект» является единственным самостоятельным сервисом по анализу объектов, который используют клиенты из различных сфер – от крупных игроков ритейла до социальной инфраструктуры. Мы сделали шаг от традиционной аналитики посещаемости к глубинному пониманию аудитории. Благодаря обновленному функционалу организатор видит не только количество людей, но и их характеристику — от потребительских привычек до концентрации и точек притяжения посетителей на территории. Визуальные тепловые карты и уникальные данные о расходах дают абсолютно новое качество информации для принятия решений. Это позволяет создавать более эффективные инфраструктуру и программы, которые точно попадают в интересы целевой аудитории», — отметил Алексей Роговцев, руководитель центра продуктов «Геосервисы» МТС.