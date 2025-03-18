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Михальченко Андрей


18.03.2025 МТС запустит «Бизнес Хаб» для нетворкинга, развития и поддержки малого бизнеса 1
22.08.2024 МТС запустила маркетплейс для нижегородского бизнеса 1
21.08.2024 МТС запустила маркетплейс цифровых решений для малого и среднего бизнеса 1
01.08.2024 «МТС Бизнес» вышел на «Авито Услуги» 1
14.04.2020 Mail.ru Group объявила об изменениях в структуре коммерческого департамента 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Михальченко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 343 2
VK - Mail.ru Group 3463 1
Yandex - Яндекс 7492 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 899 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4547 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5829 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6688 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8666 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28127 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4807 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2325 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1776 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12163 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4327 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6331 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2547 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3333 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 167 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2530 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4799 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12689 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7186 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6889 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8232 1
МТС Мобильные сотрудники 112 2
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 72 2
Avito - Авито услуги 59 1
МТС Автосекретарь 67 1
МТС Бизнес 14 1
Семочкин Александр 13 1
Исагулова Элина 32 1
Алексеева Ирина 9 1
Зенин Максим 11 1
Пейсахзон Яков 25 1
Лебедева Дарья 1 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1906 2
Россия - РФ - Российская федерация 146260 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1812 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7551 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2452 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1545 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11060 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8688 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7035 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 710 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 144 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 515 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6458 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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