Индексная книга (каталог) CNews*
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Лебедева Дарья
СОБЫТИЯ
|25.03.2026
|Штраф за размедление. Российского провайдера по-крупному наказали за предоставление доступа к YouTube 1
|14.04.2020
|Mail.ru Group объявила об изменениях в структуре коммерческого департамента 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Лебедева Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3602 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
|Dailymotion - Видеохостинг 43 1
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 1
|Google LLC 12690 1
|Исагулова Элина 35 1
|Алексеева Ирина 11 1
|Зенин Максим 12 1
|Пейсахзон Яков 73 1
|Михальченко Андрей 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|Франция - Французская Республика 8177 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.