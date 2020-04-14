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Спецпроекты

Mail.ru Group объявила об изменениях в структуре коммерческого департамента

Бизнес Кадры

Mail.ru Group анонсировала изменения в структуре коммерческого департамента интернет-холдинга.

С апреля 2020 г. новым коммерческим директором стала Ирина Алексеева, которая ранее занимала должность заместителя коммерческого директора компании. Ирина Алексеева сфокусируется на развитии экосистемы маркетинговых решений и продажах рекламы на всех ресурсах холдинга в России и в мире.

Элина Исагулова, вице-президент Mail.ru Group по коммерции, продолжит отвечать за рекламную выручку группы в России и в мире, а также сконцентрируется на развитии новых стратегических направлений и инициатив коммерческого департамента.

В рамках новой структуры департамента выделяются четыре ключевых направления: Дарья Лебедева, заместитель коммерческого директора по работе с партнерами, возглавит объединенное направление клиентского сервиса и продаж по всем рекламным продуктам и платформам Mail.ru Group; Яков Пейсахзон, заместитель коммерческого директора по развитию продуктов, сконцентрируется на выводе новых продуктов на рынок и их развитии, а также на экспертной поддержке ключевых партнеров; Максим Зенин, заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям, будет отвечать за развитие новых технологических решений и расширение рекламного инвентаря Mail.ru Group; Андрей Михальченко, заместитель коммерческого директора по стратегическому развитию, будет отвечать за долгосрочную стратегию, усиление экспертизы в области аналитики, разработку инновационных решений вместе с отделом спецпроектов, а также за маркетинг.

«Удаленная работа и новые вызовы – не повод откладывать запланированные изменения. Это период, который открывает перед бизнесом дополнительные возможности и требует еще более быстрого принятия решений в рамках выбранного курса. Изменения в структуре коммерческого департамента стали логичным шагом в рамках общей стратегии развития Mail.ru Group, и мы уверены, что они помогут нам вместе с партнерами добиваться еще более высоких результатов даже в этот непростой для рынка период», – отмеила Элина Исагулова, вице-президент Mail.ru Group по коммерции.

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