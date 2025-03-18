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МТС запустит «Бизнес Хаб» для нетворкинга, развития и поддержки малого бизнеса

ПАО «МТС» объявляет о запуске федерального проекта «МТС Бизнес Хаб» — пространств для совместной работы и нетворкинга владельцев малого и среднего бизнеса. Первый пилотный «Бизнес Хаб» будет работать в Санкт-Петербурге с 1 по 25 апреля 2025 г. В дальнейшем планируется масштабировать проект и в других регионах России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В течение апреля 2025 г. предприниматели смогут бесплатно посетить лекции и дискуссии, а также забронировать коворкинги и оборудованные переговорные комнаты в самом центре города. На все события Хаба можно зарегистрироваться через специальный чат-бот в Telegram.

Мероприятия «МТС Бизнес Хаба» будут посвящены ключевым вызовам и проблемам, с которыми сталкиваются предприниматели в России. Специально приглашенные эксперты и лидеры крупнейших компаний (Ozon, «Яндекс», СДЭК, Setters, HeadHunter и др.) представят данные по ситуации на кадровом, логистическом и других рынках, а также поделятся стратегиями выхода на маркетплейсы, планирования успешных маркетинговых кампаний, создания выгодных партнерств и выстраивания цепочек поставок. Руководители ключевых бизнес-направлений МТС расскажут о трендах, которые помогут развивать бизнес и внедрять новейшие технологии.

У опытных коучей и психологов, специализирующихся на бизнес-клиентах, участники мероприятий узнают, как справляться с трудностями и выгоранием при ведении бизнеса, в частности выстраивать репутацию, собирать команду единомышленников, использовать в своей работе сторителлинг и соцсети, развивать бизнес с помощью данных и аналитики. В неформальной части программы предусмотрены пробежка с бизнес-коучем на свежем воздухе, бизнес-игры и ужины.

«Предприниматели нуждаются не только в финансовой и технологической поддержке, но и в сообществе для обмена опытом и информацией. Мы открываем первый «МТС Бизнес Хаб» в Санкт-Петербурге, чтобы помочь российскому малому и среднему бизнесу получить доступ к лучшим возможностям для развития. В нашем пространстве для коворкинга и дискуссий предприниматели смогут неформально общаться с лидерами и экспертами различных отраслей, находить новые идеи и расширять свой взгляд на бизнес. Уверен, что поддержка МТС и опыт экспертов помогут вдохновить участников на новые бизнес-достижения», — отметил директор по маркетингу и развитию B2B МТС Андрей Михальченко.

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