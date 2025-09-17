Китай насмехается над санкциями США. В стране введен запрет на закупку чипов Nvidia для нейросетей. Текущие заказы придется аннулировать

Китайский интернет-регулятор ввел запрет на закупку ИИ-ускорителей американской Nvidia и аннулировал все текущие заказы. Ограничения распространяются только на крупные ИТ-компании страны. Цель — продвижение китайских чипов. Но есть лазейка — американская AMD тоже делает ИИ-ускорители, и на нее запрет не распространяется.

Nvidia под запретом

Управление кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) запретило крупнейшим ИТ-компаниям страны закупать ускорители искусственного интеллекта на базе чипов американской компании Nvidia, пишет Financial Times. Nvidia — это крупнейший в мире игрок рынка ИИ-чипов.

Под новые ограничения попали все крупнейшие клиенты Nvidia в Поднебесной. В их числе ИТ-холдинг Alibaba, у которого, помимо магазина AliExpress, есть собственный облачный сервис Alibaba Cloud, и ByteDance, создатель видеосервиса TikTok.

По информации Financial Times, новое требование САС распространяется не только на планируемые закупки. Компаниям придется отменить уже оформленные заказы и прекратить тестирование новых продуктов Nvidia, в том числе ИИ-ускорителя RTX Pro 6000D, который разрабатывался специально для китайских клиентов.

Фото: 4065 / FreePik Китай даже не думает уступать США в торговой войне

Сразу несколько крупных ИТ-корпораций Китая тестировали RTX Pro 6000D на способность работать в составе имеющейся инфраструктуры и планировали заказать десятки тысяч ИИ-чипов.

Импортозамещение по-китайски

Для Nvidia разработка устройств для клиентов из Китая уже стала стандартной практикой, которая позволяла обойти экспортные ограничения властей США. Компания создала ряд ускорителей искусственного интеллекта для Поднебесной, например, H20.

Новый запрет полностью выходит за рамки более ранних указаний китайских регуляторов. Они были введены ранее в 2025 г. и касались исключительно H20 — еще одного ИИ-ускорителя Nvidia, созданного специально для китайского рынка, который стал востребован в этой стране. Власти США со своей стороны тоже мешали китайским компаниям закупать Н20. В начале 2025 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) запретил его экспорт в КНР, но немного позже, в июле 2025 г., отменил свое решение.

Как пишет Financial Times, запреты, касающиеся ускорителей Nvidia, связаны со стремлением властей КНР подтолкнуть китайские компании к отказу от чипов Nvidia в пользу собственных решений.

Переход на китайские ускорители, вероятнее всего, не ухудшит шансы Китая на победу в в ИИ-гонке с США, считают эксперты издания. Так, запрет на Н20 был принят после того, как китайские регулирующие органы пришли к выводу, что ИИ-чипы достигли производительности, сопоставимой с производительностью моделей Nvidia.

Крупнейший поставщик ИИ-ускорителей в Китае — компания Huawei. Она с весны 2019 г. находится под постоянно усиливающимся санкционным давлением со стороны властей США.

Надежды нет. Или все же есть

«Послание теперь громкое и ясное, — заявил Financial Times руководитель неназванной технологической компании Китая. — Раньше люди надеялись на возобновление поставок Nvidia при условии улучшения геополитической ситуации. Теперь все силы брошены на создание собственной системы».

Запрет направлен исключительно на ускорители Nvidia и пока не распространяется на решения американской компании AMD. CNews писал, что на фоне все новых санкций китайские инженеры научились превращать обычные игровые видеокарты в мощные ИИ-ускорители. Китайцы создают полностью кастомные печатные платы, в несколько раз увеличивают объем видеопамяти путем монтажа дополнительных микросхем VRAM.

«Китай – отличный пример государства, успешно движущегося по пути суверенного развития цифровых технологий. Китайцы планомерно работают над собственными ИИ-моделями и аппаратной базой, теперь они делают очередной шаг — преодолевают инерцию отрасли и создают рынок для суверенных аппаратных решений, — заявил CNews генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. — Нам необходимо равняться на Китай, поскольку в России сохраняется очень серьезная зависимость как от американских моделей, так и от графических архитектур. При этом ставить цель "догнать и перегнать" США и Китай по железу сегодня — заведомо проигрышный вариант, для этого у страны нет ни финансовых, ни производственных мощностей. В ближайшее время мы можем рассчитывать только на развитие центральных процессоров, благо, здесь есть собственные разработки: "Эльбрус", "Комдив" и другие».

По словам Арлазарова, России нужны методы и технологии, решающие задачи ИИ экономно, на мощностях центральных, а не графических процессоров.

«В компьютерном зрении — например, распознавании документов – такой подход уже доказал эффективность. Сверхлегкие модели, включая квантованные архитектуры, стабильно работают на конечных устройствах и серверных CPU, обеспечивая требуемую точность и скорость без использования дорогостоящего импортного оборудования», — сказал Арлазаров.